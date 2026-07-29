Khởi tố 27 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Các đối tượng và tang vật liên quan vụ việc

Liên tiếp tụ tập đua xe, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng và hẹn giải quyết mâu thuẫn trên đường, hơn 100 thanh thiếu niên đã gây náo loạn nhiều tuyến giao thông tại tỉnh Hưng Yên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên, chủ yếu từ 14 đến 20 tuổi, thường xuyên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn trên các tuyến đường, gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Theo cơ quan Công an, các nhóm này tự đặt biệt danh theo đơn vị hành chính cũ, kết nối qua mạng xã hội, khoe số lượng thành viên, xe máy độ chế, hung khí và mức độ liều lĩnh trong các cuộc đua xe, hỗn chiến. Sau mỗi lần tụ tập, các đối tượng còn đăng tải video lên mạng xã hội nhằm phô trương thanh thế, thách thức các nhóm khác.

Điển hình, ngày 26-4, trên tuyến đường ĐT379, đoạn từ khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông thuộc xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, hơn 100 thanh thiếu niên đã tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, dàn hàng ba, hàng bốn, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô, mang theo nhiều hung khí như phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, súng cao su... Đồng thời, các nhóm sử dụng vỏ chai thủy tinh, gạch đá ném nhau, cầm hung khí rượt đuổi, đánh nhau giữa đường, gây náo loạn khu dân cư, khiến người dân hoang mang, bức xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò của từng đối tượng tham gia.

Trong các ngày 14-7 và 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 27 bị can về tội "Gây rối trật tự công cộng". Trong số này, 13 bị can giữ vai trò chủ mưu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự.