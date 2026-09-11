Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chứng kiến bước tiến mới trong hợp tác chiến lược giữa VNVC và Sanofi

ANTD.VN - Paris, ngày 10/9/2026, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) đã báo cáo tiến độ triển khai tích cực hợp tác sản xuất vắc xin thế hệ mới đầu tiên tại Đông Nam Á. Hai bên cũng trao tuyên bố chung chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nghe VNVC báo cáo về lộ trình sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Pháp

Phát biểu chỉ đạo về chiến lược hợp tác Việt Nam - Pháp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược trọng tâm trong giai đoạn mới, trong đó có y tế dự phòng, công nghệ sinh học là những lĩnh vực được ưu tiên.

Theo đó, các khuôn khổ hợp tác cần được cụ thể hóa bằng những dự án, sản phẩm và giá trị thiết thực, góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam - Pháp lên tầm cao mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia Việt Nam - Pháp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ, hai nước có nhiều cơ hội để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, có giá trị gia tăng cao, đặc biệt là khoa học - công nghệ, tài chính, công nghiệp, hạ tầng, năng lượng và đổi mới sáng tạo.

Tại phiên làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) vui mừng nhắc tới thành công quan trọng khi VNVC và Sanofi đã đạt được thỏa thuận sản xuất các loại vắc xin thế hệ mới tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á có thể tự sản xuất các vắc xin thế hệ mới này.

Hiện dự án đang được triển khai tích cực với các hạng mục đầu tư lớn ở tiêu chuẩn quốc tế cao cấp về sản xuất dược phẩm, vắc xin. Theo kế hoạch, nhà máy hoàn thành xây dựng năm 2027, bắt đầu sản xuất từ năm 2028 và dự kiến thương mại hóa từ năm 2029, với mục tiêu cung ứng hàng chục triệu liều vắc xin mỗi năm cho Việt Nam, tiến tới khu vực và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC có vốn đầu tư giai đoạn đầu hơn 2.500 tỷ đồng, mục tiêu đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế EU-GMP, WHO-GMP và FDA-cGMP của Hoa Kỳ, công suất thiết kế khoảng 120 triệu liều mỗi năm

Ông Dũng cũng nhấn mạnh mong muốn dự án sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Chính phủ hai nước, qua đó đảm bảo tiến độ và triển khai thành công, sớm đưa các vắc xin chất lượng cao với giá thành thấp đến người dân trên cả nước. Thành công của dự án tại Việt Nam sẽ là tiền đề để vắc xin của Sanofi “made in Việt Nam” tiếp cận với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẵn sàng tham gia chuỗi cung ứng vắc xin toàn cầu.

Ông Stephen Alix, Giám đốc thị trường quốc tế, ngành hàng Vắc xin, Tập đoàn Sanofi cho biết Sanofi đánh giá cao những định hướng của Đảng và Chính phủ Việt Nam trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp công nghệ cao và tăng cường năng lực tự cường của hệ thống y tế. “Thông qua dự án này, Sanofi mong muốn đóng góp thiết thực vào các mục tiêu của đất nước, và góp phần xây dựng hệ sinh thái công nghệ sinh học ngày càng hiện đại tại Việt Nam”, ông Stephen Alix nói.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, Tập đoàn dược phẩm Sanofi (Pháp) và Công ty Vắc xin VNVC (Việt Nam) đã trao Tuyên bố chung, chính thức công bố ưu tiên sản xuất 3 loại vắc xin thế hệ mới quan trọng hàng đầu cho trẻ em và người lớn tại Nhà máy vắc xin và sinh phẩm VNVC.

Đại diện VNVC và Sanofi trao Tuyên bố chung về hợp tác chiến lược thúc đẩy nội địa hóa sản xuất 3 vắc xin thế hệ mới tại Việt Nam, tại Paris ngày 10/9/2026

Ba loại vắc xin được ưu tiên sản xuất gồm vắc xin 6 trong 1 với thành phần ho gà vô bào, vắc xin cúm mùa và vắc xin não mô cầu. Đây là những loại vắc xin thiết yếu, có nhu cầu sử dụng cao tại Việt Nam, phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm, có nguy cơ lây lan và tử vong cao đối với nhiều nhóm tuổi từ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên, người trưởng thành và người cao tuổi.

Các vắc xin thế hệ mới này cũng được xác định thuộc nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định của Chính phủ. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất trong nước có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ngành công nghiệp vắc xin, dược phẩm hiện đại của Việt Nam, tăng khả năng chủ động trước nhu cầu phát triển đột phá của ngành y tế, từng bước nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ sinh học toàn cầu.

Hợp tác giữa Sanofi và VNVC là dấu ấn trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Pháp ở lĩnh vực y tế, dược phẩm. Sự kiện này góp phần cụ thể hóa các định hướng lớn theo Nghị quyết 57, 68 và 72 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, phát huy vai trò kinh tế tư nhân, cụ thể trong lĩnh vực phòng bệnh, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hợp tác nội địa hóa sản xuất vắc xin giữa Sanofi và VNVC được thúc đẩy qua nhiều dấu mốc quan trọng. Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC khởi công tháng 5/2025 có sự chứng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Cùng với Sanofi, VNVC cũng đã mở rộng hợp tác với nhiều tập đoàn, tổ chức và viện nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm và công nghệ sinh học như Pfizer (Mỹ), GSK (Anh), Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, Binnopharm và Medsintez (Nga)... Các chương trình hợp tác tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất và từng bước xây dựng năng lực đối với các công nghệ vắc xin, sinh phẩm mới.

VNVC hiện có gần 300 trung tâm tiêm chủng trên cả nước, giúp hàng chục triệu trẻ em và người lớn dễ dàng tiếp cận vắc xin thế hệ mới bảo vệ sức khỏe

Việc đồng thời đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác với các nhà sản xuất, viện nghiên cứu quốc tế tạo nền tảng để Việt Nam từng bước hình thành năng lực sản xuất vắc xin công nghệ cao trong nước, tiếp nhận các công nghệ mới, mở rộng danh mục sản phẩm và phát triển ngành công nghiệp vắc xin, sinh phẩm theo định hướng dài hạn.