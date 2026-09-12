Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn tại miền Trung

ANTD.VN -Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Sáng 12/9, vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Nam đặc khu Hoàng Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trước diễn biến của áp thấp nhiệt đới và nguy cơ tiếp tục xảy ra mưa lớn tại miền Trung, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 12/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,3 độ Vĩ Bắc, 111,0 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 7 giờ ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển TP. Huế - Đà Nẵng, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc, sức gió cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Trong những ngày qua, khu vực miền Trung đã xảy ra mưa lớn và dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới. Trước tình hình này, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành thực hiện nghiêm các chỉ đạo đã ban hành, đồng thời tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ.

Quản lý chặt tàu thuyền, chủ động quyết định việc cấm biển

Đối với khu vực biển, các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm và thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và kịp thời về nơi tránh trú an toàn.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm được xác định từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 108,0 đến 112,5 độ Kinh Đông. Phạm vi này sẽ tiếp tục được điều chỉnh theo các bản tin dự báo.

Các địa phương cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn về người, phương tiện và tài sản, đặc biệt tại các điểm du lịch, khu vực nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, các công trình trên biển, trên đảo và khu vực ven biển có khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Căn cứ tình hình thực tế, địa phương chủ động quyết định việc cấm biển, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Sẵn sàng sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ cao

Trên đất liền, tại các khu vực trọng tâm có khả năng chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân khỏi nhà ở không bảo đảm an toàn, khu vực có nguy cơ ngập sâu, cửa sông và ven biển.

Các địa phương cần bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, nhất là các vị trí xung yếu và công trình đang thi công; chủ động tiêu nước đệm, chống úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.

Cùng với đó, cần tổ chức cắt tỉa cành cây, chằng chống nhà cửa, biển hiệu, công trình công cộng, nhà máy, kho tàng và các dự án đang thi công; kiểm tra hệ thống viễn thông, lưới điện nhằm hạn chế gián đoạn trước, trong và sau thiên tai. Đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, các địa phương chủ động thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Tại khu vực miền núi, lực lượng xung kích cần khẩn trương kiểm tra, rà soát những khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng và những nơi có nguy cơ xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn.

Các địa phương phải tổ chức canh gác, kiểm soát tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đối với hầm, lò khai thác khoáng sản, hồ chứa và khu vực hạ du, đặc biệt là các hồ thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành, điều tiết và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra.

Các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương được đề nghị tăng cường cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và các thông tin chỉ đạo ứng phó để chính quyền các cấp, người dân và các phương tiện đang hoạt động trên biển chủ động phòng tránh.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với địa phương triển khai công tác ứng phó; duy trì trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về Ban Chỉ đạo.