Trường hợp nào nhân viên y tế không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

ANTD.VN - Theo quy định, không phải mọi thời gian công tác đều được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề Y. Một số trường hợp như nghỉ không lương từ 1 tháng, nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc bị đình chỉ, tạm giữ, tạm giam sẽ không được tính.

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Nghị định số 350/2026/NĐ-CP quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Nghị định này quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế là những viên chức, người lao động tham gia hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe, công tác trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của ngành Y tế.

Cụ thể, viên chức, người lao động hợp đồng công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong các lĩnh vực phòng bệnh; Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y, dược cổ truyền; Dược,mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Thiết bị y tế; Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; Dân số; Bảo trợ xã hội; Phòng, chống tệ nạn xã hội. Trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục công lập.

Người làm chuyên môn y tế thuộc lực lượng vũ trang.

Nghị định cũng quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi nghề gồm thời gian được cử đi công tác, làm việc, học tập ở trong nước và nước ngoài từ 1 tháng trở lên mà không làm các công việc chuyên môn y tế theo vị trí việc làm; Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.

Ngoài ra, thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; Thời gian bị đình chỉ công tác, thời gian bị tạm giữ, tạm giam.

Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề 100% theo Nghị quyết số 261/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với các đối tượng quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.