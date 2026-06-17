Tiếp tay quảng cáo cờ bạc trá hình mùa World Cup: Chớ hám lợi kẻo vớ "quả đắng"

ANTD.VN - Lợi dụng sức hút của World Cup 2026, nhiều đối tượng đã tìm cách quảng bá các website cá độ, cờ bạc trực tuyến thông qua bảng hiệu, vật dụng miễn phí tại quán ăn, quán cà phê, cửa hàng tạp hóa hay trên xe ô tô…

Nở rộ chiêu trò quảng cáo cờ bạc trá hình

Gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện tình trạng các đối tượng đến các cơ sở kinh doanh ăn uống, cà phê, tạp hóa để đề nghị tài trợ miễn phí bảng hiệu quảng cáo hoặc tặng các vật dụng phục vụ hoạt động kinh doanh như hộp đựng tăm, hộp đựng giấy ăn, hộp đựng đũa, gạt tàn thuốc...

Thoạt nhìn, đây là hoạt động hỗ trợ quảng bá thương hiệu cho các cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, các đối tượng đã lồng ghép tinh vi tên miền, đường link, logo hoặc mã QR dẫn đến các website cá độ, cờ bạc trực tuyến. Nếu không chú ý, nhiều chủ cơ sở có thể vô tình trở thành kênh quảng bá cho các hoạt động vi phạm pháp luật.

L.M.V tại cơ quan Công an

Cũng liên quan đến hoạt động quảng cáo cờ bạc trá hình, cách đây không lâu, Công an phường Hoàng Liệt, Thành phố Hà Nội đã phát hiện vi phạm khi kiểm tra hoạt động dán decal quảng cáo trên xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Theo đó, đối tượng L.M.V (sinh năm 1992) khai nhận đã được một người quen qua mạng xã hội hướng dẫn tham gia các hội nhóm lái xe công nghệ trên Zalo để tìm chủ xe có nhu cầu dán quảng cáo. Nội dung quảng cáo mang thông điệp như “XỔ SỐ VIP 66, TRẢ THƯỞNG 1,3%, HOÀN TIỀN 6%”, nhưng thực chất là quảng bá cho các trang web cờ bạc, cá độ trực tuyến.

Mỗi chủ xe được trả từ 1 đến 1,2 triệu đồng/tháng để dán quảng cáo; đồng thời được hưởng thêm hoa hồng nếu giới thiệu thêm phương tiện khác tham gia. Từ tháng 6/2025 đến khi bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức dán quảng cáo trên khoảng 70 xe ô tô kinh doanh dịch vụ.

Căn cứ tài liệu xác minh, cơ quan Công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.M.V về hành vi quảng cáo dịch vụ cấm kinh doanh, đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm và thu hồi các sản phẩm in ấn liên quan.

Cần xử lý nghiêm khắc để răn đe

Việc cơ quan chức năng kiên quyết xử lý các hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân. Ông Nguyễn Đình Hưng ở phường Lĩnh Nam, Thành phố Hà Nội cho rằng, “nhiều người chỉ nhìn thấy món lợi trước mắt là khoản tiền hỗ trợ vài trăm nghìn hay vài triệu đồng mà không biết mình đang tiếp tay cho các trang cờ bạc trực tuyến. Điều này là rất nguy hiểm. Do đó, việc xử lý nghiêm là cần thiết để răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân”.

Trong khi đó, chị Trần Thu Mai ở phường Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội nhận định, “các quảng cáo cơ bạc trực tuyến trá hình xuất hiện ở quán ăn, quán cà phê hay trên xe dịch vụ khiến người dân rất dễ tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm để bảo vệ các em khỏi những cám dỗ từ cờ bạc trực tuyến”.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho rằng, theo quy định hiện hành, quảng cáo cho các website, ứng dụng có nội dung cờ bạc là hành vi bị nghiêm cấm. Luật Quảng cáo nêu rõ, các hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh thì không được phép quảng cáo, cá nhân có hành vi vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 70-100 triệu đồng (theo Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP).

Ngoài ra, các hành vi lợi dụng mạng xã hội, trang thông tin điện tử để quảng bá, chia sẻ thông tin phục vụ hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc còn có thể bị xử phạt từ 10-20 triệu đồng.

Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi quảng bá cho các nhà cái đánh bạc có thể bị coi là hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và sẽ bị phạt tù từ 5 - 10 năm.

Để tránh rơi vào vòng lao lý, mỗi người dân cần nhận thức đúng đắn về giá trị giải trí lành mạnh của thể thao và các loại hình giải trí hợp pháp; tuyệt đối không tham gia cá cược, lô đề hay quảng bá các hoạt động đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, nếu phát hiện các cửa hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh có bảng hiệu, áp phích, tờ rơi hoặc các vật dụng sinh hoạt gắn nội dung quảng cáo cờ bạc trực tuyến; hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, mỗi cá nhân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.