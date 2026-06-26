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Pháp luật

Khởi tố người phụ nữ dùng vòi rửa xe xịt gây thương tích cho người bán rau

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Hạ Linh

ANTD.VN - Chiều 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 22-6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy đã xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (SN 1963, trú tại xã Kim Anh, Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng. Trong quá trình xô xát, Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân phải điều trị tại cơ sở y tế.

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Nguyễn Thị Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân phải điều trị tại cơ sở y tế.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích"

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội “Cố ý gây thương tích”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Công an Phú Thọ

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