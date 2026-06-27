Khởi tố đối tượng người nước ngoài buôn lậu thuốc lá

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Yu Zai Song (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) về tội buôn bán hàng cấm.

Đối tượng Yu ZaiSong và hàng hóa vi phạm

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện đối tượng có biểu hiện tập kết, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu trên địa bàn phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.

Từ những thông tin thu thập được, vào khoảng 21h ngày 29-5, Đội 4 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an phường Kinh Bắc tiến hành kiểm tra, bắt quả tang đối tượng Yu ZaiSong (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc) đang có hành vi tập kết, kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu, không có tem nhập khẩu tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Công Hãng, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng Yu Zaisong không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.

Tổ công tác tạm giữ tang vật gồm 313 cây thuốc lá điếu các loại có dấu hiệu nhập lậu.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Yu Zai Song (SN 1977, quốc tịch Trung Quốc, nơi thường trú tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, hiện ở phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh) về tội "Buôn bán hàng cấm".