Ngày 15/8/2026, Công an phường Bạch Mai nhận được tin báo từ nhân viên Ngân hàng Bắc Á Bank chi nhánh 270 Bạch Mai về việc bà N.T.N (Sinh năm: 1950; trú tại: Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) có dấu hiệu bất thường khi đến rút 600 triệu đồng từ sổ tiết kiệm.

Công an phường Bạch Mai kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 600 triệu đồng.

Nhận thấy người dân có dấu hiệu bị lừa đảo, Công an phường Bạch Mai đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng, đồng thời mời bà N về trụ sở để tìm hiểu. Tại cơ quan công an, bà N cho biết bà nhận được cuộc điện thoại của một đối tượng nói bà liên quan đến một vụ rửa tiền và yêu cầu bà chuyển tiền để phục vụ điều tra. Không nghi ngờ, bà N nhanh chóng đến ngân hàng để làm thủ tục chuyển tiền.

Công an phường Bạch Mai đã giải thích cho bà về phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo, đồng thời gọi điện cho con gái bà N để giải thích việc bà bị lừa đảo.

Có mặt tại trụ sở Công an phường đón mẹ và nhận lại số tiền may mắn không bị chiếm đoạt, chị Trần Kim Vân, con gái bà N xúc động, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí Công an phường Bạch Mai và Ngân hàng Bắc Á Bank chi nhánh 270 Bạch Mai với tinh thần trách nhiệm cao đã rất nhanh chóng phát hiện âm mưu lừa đảo và kịp thời có mặt ngăn chặn để giúp mẹ chị không bị mất số tiền lớn.

Thông qua vụ việc trên, Công an phường Bạch Mai khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền cho các số điện thoại, tài khoản lạ mà chưa được xác minh rõ ràng. Đồng thời, đề nghị người dân khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn cần bình tĩnh, kiểm tra thông tin và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.