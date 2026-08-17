Phát hiện cơ sở sản xuất chè giả mạo nhãn hiệu “Chè Liên” Đà Nẵng

ANTD.VN - Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 10, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh vừa phát hiện cơ sở sản xuất hơn 1.200 gói chè giả mạo nhãn hiệu Chè Liên Đà Nẵng cùng nhiều nguyên liệu không rõ nguồn gốc.

Hình ảnh giả mạo thương hiệu chè nổi tiếng của Đà Nẵng

Đội QLTT số 10 phối hợp với Công an phường Từ Sơn (Công an tỉnh Bắc Ninh) vừa kiểm tra đột xuất Hộ kinh doanh chè Bảo Ngọc tại phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do ông N.M.T làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông N.M.T xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh nhưng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ hay tài liệu hợp pháp nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu và bao bì tại xưởng.

Cơ sở này đang sản xuất hàng hóa giả mạo các thương hiệu chè nổi tiếng của Đà Nẵng. Tang vật bị tạm giữ gồm: 1.010 gói Chè Liên (loại 300g/gói), trên nhãn ghi “CÔNG TY TNHH LIÊN - TRẦN LIÊN; Địa chỉ: 23 Yên Khê 2 - Đà Nẵng; Nơi sản xuất: 399 Nguyễn Tất Thành - Đà Nẵng”; 210 gói Chè Thái (loại 300g/gói, nhãn hiệu CHÈ LIÊN), trên nhãn ghi “HKD CHÈ LIÊN ĐÀ NẴNG, 251 Lý Triện, phường An Khê, thành phố Đà Nẵng”.

Bên cạnh thành phẩm, lực lượng chức năng còn phát hiện lượng lớn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm dùng để chế biến chè, bao gồm: Nguyên liệu pha chế gồm 1 bao đường mía NASU (50 kg); 6 túi trân châu DEDU (2 kg/túi); 12 gói bột béo B One (1 kg/gói); 24 lon kem đặc La Rosee (1 kg/lon); 20 hộp bột rau câu Sóc Vàng và Jelly Joy; 2 can siro sâm dứa (2 lít/can); 2 gói kem béo thực vật (5 kg/gói);

Hoa quả tươi/sơ chế gồm 13 kg mít quả; 5 quả dừa; 2 kg hạt đác đã qua sơ chế; Bao bì và phương tiện gồm 12,5 kg bao nilon in nhãn CHÈ LIÊN; 26 kg bao nilon in nhãn Chè Thái Trần Liên 189 và 01 máy đóng gói tự động dùng điện 220V (đã qua sử dụng, không nhãn hiệu).

Đội QLTT số 10 đã tiến hành lập biên bản, niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.