Phát hiện liên tiếp các đối tượng phạm tội về ma túy

ANTD.VN -Thực hiện cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, Công an xã Thường Tín (thành phố Hà Nội) đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 11/8/2026, tại thôn Thượng Đình, Công an xã Thường Tín kiểm tra hành chính Bùi Văn Du (SN: 2000; HKTT: Xóm Khen, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ) và Bùi Văn Huy (SN: 2005; HKTT: Xóm Khen, xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ). Quá trình làm việc đã thu giữ 0,106 gam ma túy loại Heroin.

Các đối tượng Nguyễn Văn Thành, Bùi Văn Du, Bùi Văn Huy

Tại cơ quan Công an, Du và Huy khai nhận đã góp tiền mua ma túy từ Nguyễn Văn Thành (SN 1993, trú tại thôn Phú Diễn, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội) để sử dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thành, Công an thu giữ 1 túi zip bám dính Heroin.

Trước đó, chiều 10/8/2026, Công an xã Thường Tín kiểm tra hành chính Vũ Minh Chiến (sinh năm 1985; trú tại: thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP. Hà Nội) điều khiển xe máy tại khu vực thôn Đan Nhiễm có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra túi đeo chéo của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện 1 túi zip chứa 0,708 gam ma túy Methamphetamine. Đối tượng Chiến khai nhận mua số ma túy này từ Phan Văn Phương (sinh năm 1991; trú tại: thôn Quỳnh Đô, xã Đại Thanh).

Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận sử dụng ứng dụng Zalo để liên lạc và thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khám xét nơi ở của Phan Văn Phương, thu giữ 1 cân điện tử, 4 túi zip và 1 ống nhựa có dính ma túy Methamphetamine.