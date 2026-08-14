Lừa đảo chiếm đoạt đến những đồng tiền cuối cùng, ra tòa khóc lóc xin nhẹ tội

ANTD.VN - Ngày 14-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa Lương Quang Tiến (SN 1997, ở xã Dân Tiến, tỉnh Thái Nguyên) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo này 13 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9-2025, do cần tiền để trả nợ ngoài xã hội và chi tiêu cá nhân, Lương Quang Tiến nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua việc môi giới xuất khẩu lao động.

Thực hiện tội phạm, Tiến sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Tiktok đăng nội dung có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Australia thông qua đường tiểu ngạch (đường biển) và không cần chuẩn bị hồ sơ. Sau khi sang được quốc gia mong muốn, người lao động sẽ tự tìm kiếm việc làm.

Người muốn xuất khẩu lao động cần cảnh giác với những chiêu trò trên mạng xã hội (ảnh minh họa).

Tin tưởng thông tin Tiến đưa ra, nhiều bị hại đã liên hệ để nhờ giúp xuất khẩu lao động “chui”. Tổng số tiền các bị hại đã chuyển cho Tiến khoảng 1 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, Tiến chiếm đoạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Trong số các bị hại, có anh Trần Sỹ Ca (quê Hà Tĩnh) bị lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng.

Theo đó, anh Ca có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Austrailia nên lên mạng xã hội Tiktok tìm hiểu. Thấy có nội dung quảng cáo làm dịch vụ xuất khẩu lao động, anh Ca đã liên hệ với Tiến.

Tiến giới thiệu bản thân có thể đưa anh Ca đi làm việc theo đường tàu biển (không chính ngạch, không cần nộp hồ sơ) với chi phí là 550 triệu đồng. Để tạo lòng tin, bị cáo gửi cho anh Ca xem CCCD mình, đồng thời thống nhất Tiến sẽ làm giấy tờ giả cho anh này làm đầu bếp và lên tàu biển để nhập cảnh trái phép.

Tiến hứa hẹn với anh Ca là sẽ xuất cảnh vào cuối tháng 8-2025, tại cảng Hải Phòng. Bị cáo yêu cầu anh Ca đặt cọc trước số tiền 150 triệu đồng. Tháng 7-2025, anh Ca đã chuyển cho Tiến số tiền trên. Sau khi nhận tiền cọc, bị cáo viết giấy biên nhận.

Đến ngày 23-8-2025, bị cáo tiếp tục đưa thông tin gian dối cho anh Ca là lịch xuất ngoại thay đổi sang ngày 25 hoặc 26-8-2025 và yêu cầu bị hại chuyển nốt số tiền còn lại. Anh Ca sau đó đã nhiều lần chuyển tổng số 400 triệu đồng vào tài khoản của Tiến.

Hết thời gian hứa hẹn, không thấy được xuất cảnh, anh Ca liên hệ thì bị cáo lấy lý do vùng biển Việt Nam mưa bão không đi được tàu thủy nên phải bay qua Singapore, rồi đi đường thủy và phải mất thêm chi phí là 100 triệu đồng. Anh Ca cũng chuyển tiền theo yêu cầu của bị cáo.

Xác định bị lừa, ngày 26-2-2026, anh Ca gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tương tự thủ đoạn trên, Tiến còn lừa đảo, chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng của chị Trần Thị Khương (quê Bắc Ninh). Chị Khương có nhu cầu xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc). Chị này truy cập mạng xã hội thì thấy tài khoản của Lương Quang Tiến đăng nhiều Video clip quảng cáo liên quan đến xuất khẩu lao động sang nhiều nước nên liên hệ, trao đổi.

Tiến giới thiệu bản thân có thể đưa chị Khương sang Đài Loan làm việc theo đường tàu biển tại cảng Hải Phòng với chi phí là 250 triệu đồng. Bị cáo hứa hẹn khoảng cuối tháng 8-2025, bị hại này sẽ được xuất cảnh. Tin tưởng, chị Khương đã đưa 100 triệu đồng cho Tiến.

Đến ngày 28-8-2025, bị cáo hẹn và chở chị Khương xuống cảng Hải Phòng. Tại đây, Tiến đưa chị Khương vào nhà nghỉ để chờ hôm ra tàu đi sang Đài Loan. Hôm sau, bị cáo bảo chị Khương phải đóng thêm 25 triệu đồng nữa mới đặt được tàu biển. Người phụ nữ vay bạn tiền rồi chuyển vào tài khoản của Tiến.

Nhận được tiền, bị cáo hẹn tối sẽ đưa chị Khương sang Đài Loan nhưng sau đó lại thông báo rằng không đi được do không có tàu biển. Tiến hẹn người phụ nữ ở nhà nghỉ chờ đến ngày 8-9-2025 sẽ xuất cảnh… Vậy nhưng tất cả chỉ là trò “câu giờ” trong quá trình lừa đảo.

Tại tòa, bị cáo khóc lóc trình bày về hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ già, con nhỏ và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt… Trong khi đó, các bị hại yêu cầu Lương Quang Tiến phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.