Hành trình bóc gỡ đường dây rửa tiền hơn 30.000 tỷ đồng

28 đối tượng bị bắt trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Đường dây trung chuyển tiền khổng lồ

Chuyên án bắt đầu từ một nguồn tin của quần chúng phản ánh trò chơi có thưởng PinJoy có dấu hiệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Tiếp nhận thông tin, các trinh sát thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đã lần theo dấu vết và phát hiện điểm bất thường ở cách dòng tiền vận hành.

Nếu ở nhiều vụ đánh bạc trực tuyến trước đây, tiền thường được chuyển qua tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền mặt hoặc tiếp tục chuyển qua các tài khoản khác để che giấu nguồn gốc, thì ở vụ việc này tiền được luân chuyển với tốc độ rất nhanh, liên tục biến đổi qua nhiều tầng trung gian. Hàng nghìn tài khoản ngân hàng lần lượt được đưa vào diện theo dõi.

Các tài khoản này phát sinh giao dịch với tần suất dày đặc, tiền vừa được chuyển đến đã nhanh chóng chuyển tiếp. Một số tài khoản chỉ hoạt động trong thời gian ngắn, có tài khoản tiếp nhận hàng trăm triệu đồng rồi lập tức thực hiện các giao dịch mới. Việc chia nhỏ và chuyển tiền qua nhiều lớp khiến mạng lưới tài chính trở thành một hệ thống chằng chịt, gây nhiều khó khăn cho quá trình truy vết.

Các đối tượng Huang Limin (quốc tịch Trung Quốc), Lê Trung Hiếu, hai trong số các mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm.

Từ việc đối chiếu các giao dịch, một địa điểm nhiều lần xuất hiện trong các tài liệu điều tra là khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Hà Nội. Một số căn hộ tại đây được thuê trong thời gian dài, song những người sinh sống bên trong lại có lịch sinh hoạt khá đặc biệt. Họ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, thường xuyên tiếp nhận các kiện hàng chứa thiết bị điện tử và hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Quá trình điều tra, trinh sát phát hiện bên trong những căn hộ này là một hệ thống thiết bị quy mô lớn. Hàng trăm điện thoại được xếp thành từng dãy, hàng chục người chia thành 3 ca, duy trì hoạt động 24h/ngày.

Mỗi nhân viên phụ trách cùng lúc từ 5 - 10 điện thoại, đi kèm với số lượng tương ứng các tài khoản ngân hàng đã được chuẩn bị trước. Cách vận hành này khiến những căn hộ tưởng như bình thường trở thành các điểm trung chuyển tiền gần giống một dây chuyền sản xuất. Khi tiền từ người chơi chuyển vào, nhân viên nhanh chóng thực hiện các lệnh chuyển tiếp. Khi số dư tại một tài khoản đạt khoảng 100 - 200 triệu đồng, tiền lại được đưa sang những tài khoản khác.

Ngày 20-5-2026, cơ quan công an đồng loạt kiểm tra, khám xét và triệu tập các đối tượng hoạt động tại nhiều căn hộ. Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min (quốc tịch Trung Quốc).

Chợ đen USDT đứng sau đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng người Trung Quốc đã xây dựng hệ thống trung chuyển dòng tiền khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam. Nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng với tiền công khoảng 5 triệu đồng/tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm nơi hoạt động, nhân viên chia thành 3 ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng. Toàn bộ hệ thống được điều hành từ xa thông qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Tang vật vụ án

Theo điều tra, Lê Trung Hiếu có nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền từ hoạt động tổ chức đánh bạc, sau đó chuyển đổi thành tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram để mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển vào ví của đối tượng cầm đầu. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu.

Trong đó, Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô lớn trên thị trường tự do. Đối tượng tổ chức hệ thống giao dịch chuyên nghiệp với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng. Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 - 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7 - 10 triệu USDT và định kỳ hàng tuần thay ví mới để gây khó khăn cho công tác truy vết.

Điều khiến cơ quan điều tra chú ý là mạng lưới này không hoạt động theo kiểu những giao dịch cá nhân đơn lẻ. Các khâu được phân chia tương đối rõ ràng, từ báo giá, điều phối giao dịch đến quản lý khách hàng. Thậm chí, các đối tượng còn xây dựng tài liệu dạng “hỏi - đáp” nhằm hướng dẫn thành viên cách ứng phó khi bị cơ quan chức năng kiểm tra hoặc triệu tập.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 6-2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây đã thực hiện tổng lượng giao dịch khoảng 30.000 tỷ đồng. Vụ án cho thấy một thách thức mới trong công tác đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Khi tiền mặt hoặc tiền trong tài khoản ngân hàng được chuyển đổi thành USDT, dòng tiền gần như lập tức bị tách khỏi hệ thống tài chính truyền thống, được chuyển qua nhiều ví điện tử, nhiều quốc gia chỉ trong thời gian rất ngắn, khiến việc phong tỏa, kê biên và thu hồi tài sản gặp nhiều khó khăn.

Theo CATP Hải Phòng, khi triệt xóa được các đầu mối mua bán USDT trái phép trong nước, nguồn tiền do phạm tội mà có sẽ không còn đầu ra để chuyển hóa thành tài sản số. Khi đó, các đối tượng buộc phải lưu giữ tiền trong hệ thống ngân hàng hoặc dưới dạng tiền mặt, qua đó giúp cơ quan chức năng phát hiện, phong tỏa, truy vết và thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân liên quan; đồng thời truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung vừa gửi Thư khen và quyết định trao thưởng 100 triệu đồng từ nguồn kinh phí thi đua, khen thưởng của thành phố cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, CATP Hải Phòng vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc" và "Rửa tiền" trên không gian mạng xảy ra tại Hải Phòng, Hà Nội và một số địa phương khác trong cả nước. Trong thư, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đánh giá đây là chuyên án đặc biệt quan trọng, có tính chất rất phức tạp khi các đối tượng sử dụng công nghệ cao, tài sản mã hóa và nhiều lớp bảo mật để che giấu hành vi phạm tội, hợp thức hóa nguồn tiền bất hợp pháp. Đồng chí biểu dương tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, sự mưu trí của lực lượng CATP Hải Phòng; đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền, thu hồi tối đa tài sản do phạm tội mà có và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.