Hai nhóm “quái xế” đuổi chém nhau trên đường khiến 2 người tử vong

ANTD.VN - Quen biết, rồi mâu thuẫn, xích mích qua mạng xã hội, hai nam thanh niên “choai choai” sau đó lôi kéo thêm nhóm bạn hẹn nhau “huyết chiến” khiến 2 người mất mạng…

Theo đó, ngày 18-8 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở Hà Nội), Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009, ở Hà Nội), Tạ Ngọc Thành (SN 2005, ở Hà Nội) cùng 21 đối tượng liên quan ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”. Hội đòng xét xử gồm 5 thanh viên và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Anh (SN 2008, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Triết (SN 2007, ở xã Liên Minh, Hà Nội) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và cãi chửi nhau trên mạng xã hội.

Một nhóm "quái xế" gây mất trật tự trị an bị lực lượng công an xử lý (ảnh minh họa).

Do vậy, ngày 24-9-2025, cả hai rủ thêm bạn bè, thách thức và hẹn gặp để đánh nhau tại khu vực quảng trường trước cổng Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Tuấn Anh và Triết sau đó tụ tập, lôi kéo các đối tượng tham gia vào nhóm do mình cầm đầu, mang theo kiếm đi ra khu vực Sân vận động Mỹ Đình để “hỗn chiến”.

Cáo trạng xác định, Triết dẫn đầu đoàn xe di chuyển theo tuyến đường Quốc lộ 32- cây xăng Lai Xá - đường 70 - đường Trịnh Văn Bô - đường Trần Hữu Dực. Khi di chuyển, nhóm Triết chở nhau trên 13 chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách với tốc độ cao, bấm còi liên tục làm mất trật tự an toàn giao thông.

Khi đến khu vực Sân vận động Mỹ Đình, xe của Triết đi trước, quay đầu ở vòng xuyến đối diện trường đua F1, rồi di chuyển theo hướng Lê Quang Đạo đi Lê Đức Thọ. Cả nhóm đi theo sau xe của Triết.

Đến khoảng 21h ngày 24-9-2025, khi phát hiện nhóm Triết quay đầu xe tại đường Lê Quang Đạo để đi về hướng đường Lê Đức Thọ, nhóm do Tuấn Anh cầm đầu dừng xe, phục kích tại lối quay đầu giữa 2 làn dải phân cách đường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo.

Lúc này, Tuấn Anh cầm vỏ kiếm và Nguyễn Văn Bảo Ngọc (SN 2007) cầm tuýp sắt xuống xe, Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009) thì cầm thanh kiếm ngồi trên xe của Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở xã Dương Hòa, Hà Nội).

Ngay sau đó, nhóm Triết đi qua thì Nguyễn Tuấn Anh và Ngọc cầm vỏ kiếm, tuýp sắt lao ra vụt nhưng không trúng ai. Bị tấn công bất ngờ, nhóm đối phương phóng xe bỏ chạy.

Trong khi ấy, nhóm Nguyễn Anh Tuấn cầm kiếm đuổi theo nhóm Triết chạy trên đường Lê Quang Đạo hướng Lê Đức Thọ. Khi đuổi được khoảng 100m, đến khu vực vòng xuyến thứ 2 thì nhóm Triết tách ra bỏ chạy theo 2 hướng.

Hai bên rượt đuổi nhau với tốc độ cao, cầm tuýp sắt vụt vào người nhau, va chạm với các ô tô đang lưu thông trên đường.

Cụ thể, Long chở Nguyễn Lê Tuấn Anh đi xe tốc độ cao đuổi theo nhóm Triết, ép sát vào bên trái xe máy do Lương Gia H. (hơn 14 tuổi) đang chở Nguyễn Huy H. làm H. hoảng sợ, va chạm với xe ô tô tải đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Long tiếp tục chở bạn đuổi theo nhóm Triết đến đường Tân Mỹ, chuyển hướng rẽ trái và bỏ về. Cùng thời điểm, Tạ Ngọc Thành (SN 2005) chở Ngọc, Đạt chở Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo nhóm Triết.

Khi xe của Thành đuổi kịp xe máy do Nguyễn Đức Trọng chở Nguyễn Minh Hải thì Ngọc dùng tuýp sắt vụt vào người Hải khiến Trọng mất mái, va chạm vào phía sau xe ô tô đang đi cùng chiều làm xe máy đổ, người ngã ra đường.

Hậu quả, Nguyễn Huy H. (hơn 16 tuổi) tử vong vào hồi 21h30 ngày 24-9-2025; Lương Gia H. (hơn 14 tuổi) tử vong vào hồi 2h30 ngày 25-9-2025 và Nguyễn Minh Hải chấn thương hàm mặt.

Ngày 2-10-2025, Nguyễn Bá Long (SN 2006, ở xã Dương Hòa), Nguyễn Lê Tuấn Anh (SN 2009, ở xã Sơn Đồng) bị Cơ quan điều tra (CQĐT) bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Các bị can khác cũng bị bắt giữ để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác”.