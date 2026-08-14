Chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng từ thủ đoạn góp vốn đầu tư buôn bán hải sản

ANTD.VN - Từ đầu năm 2025 đến tháng 5-2026, Phạm Thị Hương đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối tìm người góp vốn, cam kết nếu giao hàng thành công sẽ chia lợi nhuận ở mức cao.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1982), trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra ghi lời khai Phạm Thị Hương

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hương làm nghề buôn bán hải sản. Do làm ăn thua lỗ cần tiền trả nợ, từ đầu năm 2025 đến tháng 5-2026, Phạm Thị Hương nảy ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách kêu gọi nhiều người góp vốn mua hải sản, hứa hẹn chia lợi nhuận ở mức cao.

Đối tượng Phạm Thị Hương

Hương đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối bản thân nhập hàng hải sản với số lượng lớn từ Vũng Tàu, vận chuyển bằng container đem ra bán ở Móng Cái.

Người phụ nữ này cam kết sau khi giao hàng thành công (thời gian là 5 ngày, 10 ngày, 30 ngày tùy từng đơn hàng)sẽ chia tiền lợi nhuận cho những người góp vốn chung ở mức cao, thường là 80 triệu đồng/ 1 tỷ đồng góp vốn trong vòng từ 5 đến 10 ngày.

Để tạo niềm tin trong quá trình huy động tiền góp vốn, Hương còn thuê nhà mở cửa hàng buôn bán hải sản tại huyện Yên Thành (cũ) và tự tạo đơn hàng “khống” với số lượng hàng trăm tấn sau đó gửi cho những người Hương có ý định “lôi kéo” góp vốn.

Hương thuê nhà mở cửa hàng buôn bán hải sản tạo đơn khống để lấy niềm tin của nhà đầu tư

Tin tưởng Phạm Thị Hương, nhiều nạn nhân đã chuyển tiền góp vốn kinh doanh cho Hương với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền góp vốn của người dân không được Hương sử dụng để nhập hàng như lời Hương cam kết mà dùng để chi tiêu cá nhân.

Đến cuối tháng 5-2026, Phạm Thị Hương tuyên bố không còn khả năng chi trả và cắt đứt liên lạc với các “nhà đầu tư”.

Đáng chú ý, Phạm Thị Hương là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và đang hoãn thi hành án.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ. Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Phòng Cảnh sát hình sự thông báo ai là bị hại vụ án trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An (số 55, đường Hồ Tùng Mậu, phường Trường Vinh) để trình báo.