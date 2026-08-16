Tá hỏa vì chiếc ô tô mượn mẹ vợ bất ngờ “biến mất” sau bữa ăn trưa

ANTD.VN - Sau bữa ăn trưa, anh Quân ra ô tô đi về thì không thấy chiếc xe mượn của mẹ vợ đâu. Trình báo cơ quan công an, anh này và mẹ vợ mới biết bị lừa đảo…

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hòa (SN 1985, ở xã Quảng Oai, Hà Nội) tổng mức án 26 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị hại trong vụ án là bà Phùng Thị Dần (ở Hà Nội).

Quá trình xét xử cho thấy, ngày 30-3-2022, Trần Thị Hòa cùng chồng ký Hợp đồng tín dụng với ngân hàng để vay 640 triệu đồng. Tài sản bảo đảm cho khoản vay này là xe ô tô Mitsubishi Outlander và Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện mang tên Trần Thị Hòa. Sau đó, Hòa tự làm giả Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô trên để sử dụng.

Ảnh minh hoạ

Do làm ăn thua lỗ, cần tiền để trả lương công nhân, duy trì hoạt động của công ty và tiêu xài cá nhân, ngày 9-11-2022, Hòa nói với bà Phùng Thị Dần là bản thân muốn bán xe ô tô Mitsubishi. Theo lời Hòa, chiếc xe này chính chủ và có đầy đủ giấy tờ.

Tin tưởng thông tin Hòa đưa ra, bà Dần đồng ý mua chiếc xe ô tô trên với giá 500 triệu đồng. Hòa giao tài sản và Giấy đăng ký xe ô tô giả cho bà Dần và viết Giấy bán xe ô tô, Giấy biên nhận nhận tiền.

Cùng thời gian này, do vợ chồng Hòa vi phạm nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi nên ngày 18-3-2023, ngân hàng ra quyết định thu hồi toàn bộ khoản vay và xử lý tài sản bảo đảm; quyết định thu hồi tài sản và xử lý tài sản bảo đảm khoản vay là xe ô tô Mitsubishi Outlander đứng tên Hòa. Ngày 6-11-2023, ngân hàng đã thu giữ xe ô tô trên.

Ngay trước đó và cùng ngày 6-11-2023, bà Dần cho anh Đoàn Hồng Quân (con rể) mượn xe ô tô Mitsubishi Outlander để sử dụng. Trưa cùng ngày, anh Quân dừng đỗ xe ô tô trước cửa nhà hàng ở xã Hát Môn, Hà Nội để ăn trưa.

Lúc này, 2 nhân viên ngân hàng phát hiện chiếc xe trên là tài sản đang được ngân hàng ra quyết định thu hồi vào ngày 18-3-2023 nên đã thông báo với UBND xã Hát Môn rồi tiến hành tạm giữ và di chuyển chiếc xe trên đến bãi giữ xe tại phường Bồ Đề, Hà Nội.

Về phía anh Quân, sau khi ăn trưa xong thì không thấy xe ô tô mượn của mẹ vợ đâu nên đến công an xã trình báo về việc mất tài sản, đồng thời giao nộp Giấy bán xe ô tô và Giấy biên nhận nhận tiền đề ngày 9-11-2022 để cơ quan công an giải quyết.

Bà Phùng Thị Dần sau khi được con rể thông báo bị ngân hàng “tịch thu” xe ô tô cũng đến Công an xã Hát Môn trình báo việc bị Trần Thị Hòa lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng. Bà Dần yêu cầu Hòa trả lại số tiền đã chiếm đoạt hoặc ngân hàng trả xe ô tô lại cho mình.