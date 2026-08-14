Xử lý cơ sở kinh doanh thực phẩm "2 không" tại phường Tây Mỗ

ANTD.VN - Cơ sở kinh doanh thực phẩm do chị N.T.T.T làm chủ bị cơ quan chức năng xác định không đăng ký kinh doanh và bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Ngày 11/8/2026, Công an phường Tây Mỗ (Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tại đường Tây Mỗ (phường Tây Mỗ, Hà Nội) do chị N.T.T.T (sinh năm 1992) làm chủ.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở không có giấy đăng ký thành lập hộ kinh doanh và bày bán các sản phẩm thực phẩm không có nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bao gồm: 76 gói bánh phồng tôm (loại 500g/gói) và 215 lít tương đen. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định là 4.482.000 đồng.

Căn cứ các hành vi vi phạm, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền 11.500.000 đồng (trong đó 7.500.000 đồng đối với lỗi không đăng ký kinh doanh và 4.000.000 đồng đối với lỗi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc).

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các hộ kinh doanh trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành quy định pháp luật về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm, nhằm bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng.