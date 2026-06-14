Chính thức từ 1/8: Phạt tới 2 triệu đồng nếu để chó ra đường không rọ mõm hoặc không có người dắt

ANTD.VN - Quy định mới nhằm tăng cường trách nhiệm của người nuôi chó với những người xung quanh, việc bắt buộc chó đeo rọ mõm hoặc có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ hạn chế nguy cơ tai nạn.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 204/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y có hiệu lực từ ngày 1/8/2026 đã nêu rõ mức phạt từ 1-2 triệu đồng đối với các hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng; không thực hiện tiêm phòng vắc-xin bệnh dại cho chó theo quy định.

Đây được xem là quy định tiến bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự xã hội và nâng cao ý thức của người nuôi chó.

Trong những năm qua, tình trạng chó thả rông tại nhiều địa phương vẫn diễn ra khá phổ biến. Không ít vụ việc chó tấn công người đi đường, trẻ em hoặc người già đã gây thương tích nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong. Bên cạnh đó, bệnh dại vẫn là mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Thực tế này cho thấy việc siết chặt trách nhiệm của chủ vật nuôi là hết sức cần thiết.

Có thể nói, ưu việt đầu tiên của quy định mới là tăng cường trách nhiệm của người nuôi chó đối với những người xung quanh. Việc bắt buộc đeo rọ mõm, xích giữ hoặc có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng sẽ góp phần hạn chế nguy cơ chó gây tai nạn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt chung.

Bên cạnh đó, quy định này cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bệnh dại. Tiêm phòng vắc-xin cho chó là biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn ngừa bệnh dại lây sang người.

Ngoài ra, quy định trên còn có ý nghĩa giáo dục và xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Việc quy định mức xử phạt cụ thể giúp người dân nhận thức rõ hơn rằng quyền nuôi vật nuôi phải gắn với nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho những người xung quanh.

Việc ban hành chế tài xử phạt mới với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng nhận được sự đồng tình ủng hộ từ nhiều người dân.

Hiện tượng chó thả rông xuất hiện tại nơi công cộng vẫn diễn ra khá phổ biến

Chị Nguyễn Thuý Lan, cư dân sống tại một khu đô thị tại phường Xuân Đỉnh, Thành phố Hà Nội cho biết nhiều lần chị cảm thấy lo lắng khi chứng kiến những con chó lớn được thả rông trong công viên hoặc khu dân cư. Theo chị, việc xử phạt là cần thiết để bảo vệ cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi.

Tuy nhiên, theo chị Lan, để Nghị định đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ cũng như mức xử phạt liên quan đến các vi phạm trong việc nuôi chó.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cần rà soát, thống kê số lượng chó nuôi trên địa bàn, tổ chức đăng ký, gắn thẻ nhận diện và quản lý hồ sơ tiêm phòng. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về vật nuôi sẽ giúp công tác kiểm tra, giám sát được thuận lợi hơn.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng quy định chỉ tồn tại trên giấy. Song song với xử phạt, cần tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ tiêm phòng với chi phí hợp lý và thuận tiện.

Có thể khẳng định, Nghị định số 204/2026/NĐ-CP là bước đi đúng đắn nhằm nâng cao trách nhiệm của người nuôi thú cưng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh. Khi có sự đồng thuận của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, quy định này sẽ phát huy hiệu quả tích cực và trở thành một công cụ quan trọng trong quản lý vật nuôi.