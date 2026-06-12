Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có thể bị phạt tù chung thân

ANTD.VN - Gọi điện đến Đường dây nóng ANTĐ, bạn đọc hỏi, pháp luật hiện hành quy định về “hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” ra sao, hành vi lừa đảo bằng hợp đồng này bị phạt tù bao nhiều năm?

Thời gian qua, mô hình “sở hữu kỳ nghỉ” (timeshare) xuất hiện ngày càng phổ biến. Bên cạnh các giao dịch hợp pháp, không ít trường hợp đã lợi dụng hình thức này để đưa ra thông tin sai sự thật, dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng rồi chiếm đoạt tiền.

Điều đáng nói là, pháp luật hiện hành chưa có khái niệm chính thức về "hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ" song cũng không cấm việc kinh doanh hoặc chuyển nhượng các sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ nếu hoạt động này được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thực chất, đây một dạng hợp đồng dịch vụ, theo đó khách hàng trả tiền để được quyền sử dụng cơ sở lưu trú như khách sạn, resort hoặc căn hộ nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định hằng năm – luật sư Lê Hồng Vân – Đoàn Luật sư Hà Nội cho biết.

Theo Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Do đó, bản chất của hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là quan hệ cung ứng dịch vụ dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên.

Cá nhân, pháp nhân được quyền tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận trong việc xác lập và thực hiện các quyền, nghĩa vụ dân sự, miễn là không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh dịch vụ lưu trú, du lịch hiện không thuộc danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Vì vậy, việc bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ vẫn là hoạt động hợp pháp, song doanh nghiệp và cá nhân tham gia giao dịch phải bảo đảm tính minh bạch, trung thực và thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng.

Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản, bên mua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có thể gửi đơn tố giác đến cơ quan công an để được xem xét, xử lý kịp thời theo quy định.

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2-dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng-3 năm.

Phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50-dưới 200 triệu đồng… thì bị phạt tù từ 2-7năm…

Phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12-20 năm hoặc tù chung thân.

Như vậy, tổ chức, cá nhân sử dụng hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ như một công cụ để đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất là tù chung thân.

Mặc dù việc bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ không bị pháp luật cấm, song để tránh rủi ro, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, quyền lợi được hưởng, thời hạn sử dụng, chi phí phát sinh, điều kiện chuyển nhượng, hủy hợp đồng, cũng như các cam kết liên quan…trước khi đặt bút ký hợp đồng và chuyển tiền – luật sư Lê Hồng Vân khuyến cáo.