Kiên quyết xử lý tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng dìm giá trong đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp vừa tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ dự án Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS) (sửa đổi) do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh chủ trì.

Thống nhất cao về sự cần thiết ban hành Luật ĐGTS (sửa đổi), Hội đồng thẩm định cho rằng, đây không chỉ là yêu cầu hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực kinh tế mà còn là công cụ pháp lý quan trọng góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quản lý, sử dụng và xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công, quyền sử dụng đất….

Một nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là tài sản được đưa ra đấu giá. Trong đó, đại diện VAMC chỉ ra thực tế hiện nay là hầu hết các loại tài sản thuộc diện đấu giá đều đã được quy định trong các luật chuyên ngành. Vì vậy, nếu Luật ĐGTS tiếp tục liệt kê các nhóm tài sản và sử dụng từ ngữ mang tính bắt buộc thì có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau trong quá trình áp dụng.

Điều này có thể gây khó khăn cho một số lĩnh vực đặc thù như quốc phòng, ngân hàng hoặc xử lý nợ xấu. Chẳng hạn, đối với hoạt động xử lý nợ xấu, đấu giá chỉ là một trong nhiều phương thức xử lý tài sản bảo đảm. Việc lựa chọn phương thức nào còn phụ thuộc vào điều kiện cụ thể và quy định của pháp luật chuyên ngành.

Do đó, đại diện VAMC đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh lại quy định theo hướng bỏ từ “phải”, chỉ quy định theo nguyên tắc “đối với các tài sản mà pháp luật quy định thực hiện đấu giá”.

Quang cảnh phiên họp

Về vấn đề này, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh cho rằng, Luật ĐGTS là một đạo luật hình thức, quy định về trình tự, thủ tục đấu giá được áp dụng thống nhất đối với các bước trước, trong và sau khi tổ chức đấu giá. Còn việc xác định loại tài sản nào phải đưa ra đấu giá, cơ quan nào có thẩm quyền quyết định đấu giá, phê duyệt phương án đấu giá, xác định giá khởi điểm…phải do các luật chuyên ngành quy định.

Đối với tình trạng “bỏ cọc” sau đấu giá - vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian qua - Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận dự thảo đã đưa ra nhiều giải pháp mạnh. Trong đó, có nâng mức tiền đặt trước đối với đấu giá quyền sử dụng đất giao cho cá nhân từ mức tối thiểu hiện hành lên tối đa 50% giá khởi điểm, đồng thời bổ sung chế tài cấm tham gia đấu giá từ 6 tháng đến 5 năm đối với các trường hợp vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá.

Tuy nhiên, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục làm rõ các điều kiện bảo đảm thi hành đối với chế tài cấm tham gia đấu giá. Muốn quy định này phát huy hiệu quả thì phải có hệ thống cơ sở dữ liệu đủ mạnh, bảo đảm kết nối giữa dữ liệu đấu giá với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống dữ liệu có liên quan.

Bởi, nếu không có công cụ kiểm soát hiệu quả thì sẽ rất khó ngăn chặn tình trạng người bị cấm tham gia đấu giá ở địa phương này nhưng lại nhờ người khác đứng tên hoặc tham gia đấu giá tại địa phương khác. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp hữu hiệu hơn để xử lý tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng dìm giá trong ĐGTS.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng đề nghị tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xử lý hành vi bỏ cọc sau đấu giá để xem xét khả năng vận dụng phù hợp với hệ thống pháp luật dân sự của Việt Nam. Hiện nhiều quốc gia đã áp dụng các chế tài tài chính rất nghiêm khắc, yêu cầu người vi phạm phải bồi thường phần chênh lệch nếu cuộc đấu giá tổ chức lại có kết quả thấp hơn mức giá đã trúng trước đó…