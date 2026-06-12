Hà Nội: Số tiền nợ bảo hiểm xã hội phải tính lãi lên tới gần 2.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Tính đến đầu tháng 6, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi trên địa bàn Hà Nội ở mức cao, gần 1.970 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 111% so với cùng kỳ…

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị giao ban công tác tháng 6-2026 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội ngày 11-6, cơ quan BHXH cho biết, tính đến hết tháng 5, toàn thành phố có 8.545.029 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đạt tỷ lệ bao phủ 95,99% dân số; 2.548.800 người tham gia BHXH bắt buộc; 143.524 người tham gia BHXH tự nguyện; 2.465.155 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 36.312,5 tỷ đồng, bằng 40,09% kế hoạch năm; công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định với 295.068 người và lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN được giải quyết trong 5 tháng đầu năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, thành phố vẫn còn phải phát triển thêm 165.228 người tham gia BHXH bắt buộc, 25.222 người tham gia BHXH tự nguyện và 228.164 người tham gia BHYT để hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong năm 2026. Điều này có nghĩa, bình quân mỗi tháng trong thời gian còn lại của năm 2026 phải phát triển thêm trên 23.600 người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 3.600 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 32.600 người tham gia BHYT. Đây là áp lực không hề nhỏ.

Đặc biệt, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tuy đã được kiểm soát nhưng vẫn còn ở mức cao, với số tiền chậm đóng BHXH phải tính lãi gần 1.970 tỷ đồng. Chi phí khám chữa bệnh BHYT tiếp tục gia tăng với tổng chi 12.802,8 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm, tăng 111,1% so với cùng kỳ năm trước…

Theo danh sách thống kê tính đến đầu tháng 6-2026, tại Hà Nội có trên 23.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng BHXH từ 2 tháng trở lên. Trong đó, riêng Công ty cổ phần Anh ngữ APAX đã chậm đóng gần 65,5 tỷ đồng; đứng thứ 2 là Công ty cổ phần LILAMA 3 nợ xấp xỉ 50 tỷ đồng; Công ty cổ phần Cầu 12 chậm đóng xấp xỉ 30 tỷ đồng…

Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến phát biểu chỉ đạo

Trước thực trạng này, Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Huyến yêu cầu các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở phải tập trung mọi nguồn lực trong 7 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn ngành.

Riêng đối với công tác thu và giảm chậm đóng, Giám đốc BHXH Thành phố cho biết, toàn ngành sẽ triển khai các tổ công tác chuyên đề, tập trung đôn đốc các đơn vị nợ lớn, nợ kéo dài; tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Mục tiêu là giảm mạnh số tiền chậm đóng, phấn đấu đưa tỷ lệ chậm đóng xuống dưới mức chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, BHXH TP Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường giám định điện tử, phân tích dữ liệu chi phí khám chữa bệnh theo thời gian thực, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế kiểm soát chi phí khám chữa bệnh, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; đồng thời nâng cao tỷ lệ liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT đúng ngày.

Ngoài ra, Giám đốc BHXH TP Hà Nội cũng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; duy trì tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở mức cao và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động…