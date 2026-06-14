Vận động đối tượng truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" ra đầu thú

ANTD.VN - Công an phường Phương Liệt, Hà Nội đã vận động thành công Phan Đoàn Tiến Sỹ (SN 1997), là đối tượng đang bị truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" ra đầu thú.

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Phương Liệt xác định Phan Đoàn Tiến Sỹ, trú tại xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị) là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định truy nã ngày 7/4/2025 về tội Cố ý gây thương tích, quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Quyết định truy nã đối tượng

Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đến ngày 11/6/2026, Phan Đoàn Tiến Sỹ đã đến Công an phường Phương Liệt đầu thú.

Đối tượng Phan Đoàn Tiến Sỹ

Hiện, Công an phường Phương Liệt đang lập hồ sơ bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.