Bắt giữ nhóm đối tượng người nước ngoài điều hành đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia

ANTD.VN - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Phòng Quản lý xuất – nhập cảnh, Công an xã Tam Đảo vừa ngăn chặn thành công một nhóm đối tượng người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.

Qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, phòng Quản lý xuất – nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan đến việc một số đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra nhanh chóng xác minh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng.

Các đối tượng và tang vật được đưa về Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ;

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Trước đây, nhiều đối tượng đã tham gia làm việc trong các "công ty" lừa đảo được tổ chức theo mô hình khép kín, phân chia thành các bộ phận chuyên tìm kiếm khách hàng, tiếp cận nạn nhân, tư vấn đầu tư, hướng dẫn chuyển tiền và quản lý dòng tiền chiếm đoạt được.

Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, các đối tượng đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Việt Nam được các đối tượng lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.

Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu), quốc tịch Trung Quốc, được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho các đối tượng từ Campuchia di chuyển sang Việt Nam; đồng thời phối hợp với các đối tượng trong nước chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.

Trong tháng 5/2026, các đối tượng đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ; trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.

Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.

Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng Wifi, 3 thẻ SIM điện thoại, 05 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi các đối tượng kịp vận hành hệ thống lừa đảo trên thực tế.

Qua tài liệu thu thập được, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng dự kiến triển khai nhiều phương thức lừa đảo trực tuyến đã từng được sử dụng tại Campuchia và một số quốc gia trong khu vực.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác minh, đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Ngày 5/6/2026 và 7/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 4 đối tượng, gồm: Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam và xác định, bắt giữ đối tượng cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.