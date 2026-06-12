Bắt giữ thành công đối tượng truy nã lẩn trốn suốt 15 năm

ANTD.VN -Ngày 11/6, một đối tượng bị truy nã trốn thi hành án suốt 15 năm qua đã bị Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắt giữ thành công đối tượng tại khu vực cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Đối tượng truy nã bị bắt giữ là Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1980, nơi ở trước khi bỏ trốn tại thôn Tân Kết, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Ngày 08/6/2009, đối tượng Hoa bị Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang (nay là TAND khu vực 2 - Bắc Ninh) tuyên phạt mức án phạt tù về tội danh “Trộm cắp tài sản” và ngày 13/7/2009 ra quyết định thi hành án phạt tù.

Tuy nhiên, ngày 25/7/2009, đối tượng Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương không chấp hành việc thi hành án. Đến ngày 26/9/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang (nay là Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Hoa.

Cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoa tại Cao Bằng

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, nhằm che giấu tung tích, đối tượng Nguyễn Thị Hoa đã xuất cảnh trái phép, thay tên, đổi họ; thay đổi nhiều địa điểm sinh sống, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người thân tại quê nhà.

Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm đến cùng, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác định ngày 11/6/2026, đối tượng sẽ nhập cảnh về Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu Sóc Giang, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Sóc Giang tổ chức đón lõng, bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoa.

Cán bộ Công an tỉnh Bắc Ninh làm việc với đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hoa

Hiện Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hoa cho Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Bắc Ninh để đối tượng chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.