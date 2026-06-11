Phát hiện gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc đang lưu thông

ANTD.VN - Đội QLTT số 4, Chi cục QLTT tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm vụ việc vận chuyển gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ theo đúng quy định của pháp luật.

Gần 2 tấn xương động vật không rõ nguồn gốc đang vận chuyển trên phương tiện vận tải

Trước đó, sáng ngày 07/6/2026, tại Km 53+900 Quốc lộ 47B thuộc địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 15C-037.08 do ông Lê Đình H điều khiển.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện đang vận chuyển 1.990 kg xương động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc do Phòng CSGT Công an tỉnh bàn giao, Đội QLTT số 4 đã tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ dấu hiệu vi phạm.

Kết quả làm việc xác định toàn bộ 1.990 kg xương động vật là hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, được vận chuyển với mục đích làm nguyên liệu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Căn cứ hồ sơ và tài liệu thu thập được, ngày 07/6/2026, Đội trưởng Đội QLTT số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định.

Đồng thời, nhằm ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng, Đội QLTT số 4 đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng và cơ quan chuyên môn tổ chức giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.