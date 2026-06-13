Xử lý trường hợp quay video xúc phạm Công an rồi đăng lên mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 13/6/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Dũng (SN 1995), trú tại xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Công an mời Dũng đến trụ sở để lập hồ sơ xử lý

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 10h ngày 9/6/2026, sau khi uống nhiều rượu bia, Đỗ Đình Dũng đến trụ sở Công an xã Chiềng Sơn.

Tại đây, Dũng có hành vi vạch áo, chửi bới, xúc phạm, gây mất ANTT tại khu vực tiếp công dân.

Mặc dù được cán bộ Công an và người dân nhắc nhở, yêu cầu chấp hành nội quy, đối tượng vẫn tiếp tục có lời lẽ thách thức, chống đối.

Dũng đã xảy ra xô xát với một cán bộ Công an xã, có hành vi túm tóc, bóp cổ và liên tục chửi bới, đe dọa lực lượng chức năng. Khi được đưa vào phòng làm việc để ổn định tình hình, đối tượng tiếp tục chống đối, xô đẩy, đạp đổ tài sản trong trụ sở. Không dừng lại ở đó, Dũng đi ra trước cổng trụ sở quay video với nhiều lời lẽ xúc phạm lực lượng Công an rồi đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân.

Đoạn video đã thu hút nhiều lượt xem cùng nhiều bình luận tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT và uy tín của lực lượng CAND. Đến ngày 10/6, video trên đã bị nền tảng Facebook gỡ bỏ do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.