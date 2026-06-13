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Vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn

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Linh Nhi

ANTD.VN - Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn.

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Bắt giữ đối tượng vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn

Khoảng 23h ngày 10/6/2026, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp nhận tin trình báo của chị L (SN 2005; trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và anh P (SN 2004; trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) về việc anh P bị người yêu cũ của chị L đánh gây thương tích tại trước số 138 Lê Duẩn.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003; trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc. Đến chiều ngày 13/6/2026, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Lộc.

Tại cơ quan Công an, Lộc khai nhận tối ngày 10/6/2026, đối tượng gặp chị L và anh P tại cây xăng Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam rồi xảy ra xô xát. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Trương Đức Hưng (SN 2003; trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) tiếp tục gặp anh P đưa chị L về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc lao vào đánh, anh P đã điều khiển xe máy chở chị L bỏ chạy. Khi đến số nhà 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu của anh P. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

Hiện Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục truy bắt đối tượng Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Đánh người

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