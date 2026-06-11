Xử phạt 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ biến tướng

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT) và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật, Công an xã Phượng Dực, Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đăng ký lưu trú và quản lý lao động tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

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Thực tế cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn phức tạp; tình trạng các cơ sở không phép, núp bóng, biến tướng nhất là loại hình bar, lounge, karaoke, lưu trú, căn hộ cho thuê... vẫn lén lút hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng về tội phạm ma túy, hình sự, tệ nạn xã hội.

Công an xã Phượng Dực đã phối hợp với các đơn vị chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, đăng ký lưu trú và quản lý lao động tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Nhận thức rõ vấn đề, thời gian qua Công an xã Phượng Dực đã liên tục kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú, dịch vụ giải trí hoạt động về đêm và các loại hình kinh doanh dễ phát sinh vi phạm pháp luật. Nội dung kiểm tra bao gồm việc thực hiện các quy định về đăng ký kinh doanh, điều kiện hoạt động, công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và các quy định liên quan đến phòng, chống tệ nạn xã hội. Song song với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng còn trực tiếp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn chủ cơ sở và người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình kinh doanh.

Qua kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an xã Phượng Dực đã xử phạt 6 trường hợp “nhạy cảm” về an ninh trật tự.

Đại diện Công an xã Phượng Dực cho biết: Từ thực tiễn công tác kiểm tra cho thấy, tình hình vi phạm pháp luật tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT và cơ sở dễ phát sinh vi phạm pháp luật vẫn có diễn biến phức tạp và có nguy cơ gia tăng. Các hành vi vi phạm vẫn tập trung vào nhóm hoạt động không phép, quá giờ quy định, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp và môi giới mại dâm. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, để xảy ra tệ nạn xã hội, mất an toàn phòng cháy chữa cháy hoặc ảnh hưởng đến đời sống người dân thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công tác quản lý được thực hiện từ sớm, từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, Công an xã Phượng Dực sẽ tiếp tục duy trì các đợt kiểm tra định kỳ, kết hợp tuyên truyền và hướng dẫn pháp luật cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động ổn định, đúng pháp luật.

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