Xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng ảnh ghép mặc trang phục Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Đăng ảnh ghép mặc trang phục Cảnh sát giao thông (CSGT) kèm lời lẽ câu view trên Facebook, một thanh niên tại Cao Bằng đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng phát hiện tài khoản Facebook "T.H.H.L" đăng tải hình ảnh cá nhân được chỉnh sửa, ghép mặc trang phục lực lượng CSGT kèm nội dung: "Chuẩn bị đi bắt xe thôi ae, qua chỗ này cẩn thận nhé, em xử lý đó". Bài viết thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

L.A.H làm tường trình tại cơ quan công an

Qua xác minh, chủ tài khoản Facebook là L.A.H (SN 2002), trú tại xóm Cốc Tém, xã Lý Bôn. H không thuộc lực lượng CSGT.

Tại cơ quan Công an, H thừa nhận hành vi tự ý dùng công nghệ, thủ đoạn để cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh cá nhân mặc trang phục của lực lượng CSGT.

Qua phân tích của lực lượng Công an, L.A.H đã nhận thức hành vi vi phạm của mình, cam kết không tái phạm và gỡ hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo trên mạng xã hội đối với L.A.H.

Qua sự việc nêu trên, cơ quan công an một lần nữa khuyến cáo người dân không tự ý sử dụng, chỉnh sửa, ghép hình ảnh mặc trang phục lực lượng vũ trang; không đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo cơ quan, tổ chức, cá nhân, đồng thời chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.