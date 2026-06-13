Bắt 2 đối tượng mang 12.000 viên hồng phiến vào Việt Nam

ANTD.VN - Hải quan phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, nhằm cụ thể hóa mục tiêu giảm nguồn cung ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

Theo thông tin từ Cục Hải quan, 19h50 ngày 3/6, tại địa bàn trọng điểm xã Khe Sanh (Quảng Trị), Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX đã phối hợp với Phòng PC04 - Công an tỉnh Quảng Trị và Đội Đặc nhiệm PCMT&TP - Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức theo dõi, truy kích và khống chế thành công 02 đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển ma túy trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng là Chiu (16 tuổi) và Tia (17 tuổi). Tang vật thu giữ tại chỗ được cất giấu trong 02 gói ni lông trong suốt, kiểm tra bên trong gói có 12.000 viên hồng phiến được cất giấu tinh vi.

Hai đối tượng và số ma túy bị bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng thừa nhận đã vận chuyển số ma túy trên từ Lào vào Việt Nam để giao cho khách tại khu vực trước quán cà phê. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan Công an để tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, vào hồi 14h50 cùng ngày, Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tây Trang - Chi cục Hải quan khu vực VII đồng chủ trì với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên và phối hợp các lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên đã phát hiện đối tượng nam có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Và A Pó và 200 viên hồng phiến bị bắt giữ

Tiến kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Và A Pó (sinh năm 1994) trú tại xã Sam Mứn, tỉnh Điện Biên, Mang trên người 01 (một) túi bên trong có 200 viên ma túy tổng hợp. Đối tượng khai nhận mua số ma túy trên để sử dụng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Cục Hải quan, trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, đơn vị đã chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực tăng cường kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Chỉ đạo này nhằm thực hiện Kế hoạch số 16666/KH-CHQ ngày 25/5/2026 của Cục Hải quan về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2030 của cơ quan Hải quan, Công văn 16818/CHQ-ĐTCBL ngày 27/5/2026 của Cục Hải quan về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường đặc khu không ma túy"

Những kết quả trên nhằm cụ thể hóa mục tiêu giảm nguồn cung ma túy qua biên giới, tăng cường đấu tranh, ngăn chặn ma túy tại các địa bàn trọng điểm.

Trong thời gian tới, Cục Hải quan sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, đẩy mạnh công tác thu thập, phân tích thông tin, kịp thời phát hiện, triệt phá các đường dây ma túy xuyên quốc gia, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng cộng đồng không ma túy.