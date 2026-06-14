Vận động một hộ dân bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc thuộc nhóm động vật quý hiếm

ANTD.VN - Công an phường Kim Liên, Hà Nội vừa phối hợp với UBND phường vận động một hộ dân tự nguyện bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc thuộc nhóm động vật quý hiếm, nằm trong diện bảo tồn theo Sách đỏ Việt Nam, để chuyển giao cho cơ quan chức năng chăm sóc, bảo tồn theo quy định.

Đại diện gia đình bàn giao 2 cá thể rùa

Qua công tác nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, Công an phường Kim Liên phát hiện một hộ dân đang nuôi giữ 2 cá thể rùa cổ sọc.

Nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ, lực lượng Công an đã chủ động gặp gỡ, giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài động vật nguy cấp, quý hiếm.

Chủ hộ ký biên bản bàn giao 2 cá thể rùa

Sau khi được vận động, chủ hộ đã nhận thức rõ trách nhiệm của mình và tự nguyện bàn giao 2 cá thể rùa cổ sọc cho chính quyền địa phương. Công an phường Kim Liên đã phối hợp với UBND phường và cơ quan chuyên môn hoàn tất các thủ tục cần thiết, chuyển giao số động vật trên cho Trung tâm Thú y để tiếp nhận, chăm sóc và đưa về khu bảo tồn động vật theo quy định.

Việc người dân tự nguyện bàn giao động vật quý hiếm không chỉ thể hiện ý thức chấp hành pháp luật mà còn góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ nguồn gen động vật quý hiếm của quốc gia. Đây cũng là kết quả tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động của lực lượng Công an cơ sở trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.