Nhóm lãnh đạo doanh nghiệp bị truy tố vì gây thiệt hại hơn 3.100 tỷ đồng

ANTD.VN - Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh) và đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 3.153 tỷ đồng cho tổ chức tín dụng.

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Các bị can bị truy tố gồm: Nguyễn Thiện Nhân (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh); Nguyễn Ngọc Minh (Tổng giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt); Nguyễn Thanh Thủy (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lê Minh MC) và Nguyễn Đắc Hiệp (Chủ tịch HĐQT Công ty Lâm Viên). Cả 4 bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (phải), Nguyễn Ngọc Minh là Chủ tịch và Tổng Giám đốc doanh nghiệp đang bị truy nã. (Ảnh: Bộ Công an).

Trong số 4 bị can trên, bị can Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Ngọc Minh đang bỏ trốn và bị truy nã theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện KSND Tối cao đã ra thông báo về việc truy tố đối với 2 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định pháp luật. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Thiện Nhân có vai trò tổ chức, chỉ đạo nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh bàn bạc, thống nhất với ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng DAB) về việc Ngân hàng này cho nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh vay tiền để đảo nợ.

Bị can Nhân còn chỉ đạo Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp ký hồ sơ vay. Sau đó, sử dụng tiền vay sai mục đích. Tài sản đảm bảo của các khoản vay không có giá trị, không đủ cơ sở pháp lý để thế chấp.

Viện kiểm sát cáo buộc, hành vi của Nguyễn Thiện Nhân đã đồng phạm với Trần Phương Bình về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” gây thiệt hại cho Ngân hàng hơn 3.153 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Ngọc Minh thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt ký hồ sơ vay ngân hàng số tiền 210 tỷ đồng giúp Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đông Á hơn 527 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Thủy thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lê Minh và đứng tên cá nhân ký hồ sơ vay ngân hàng tổng số tiền 737 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 1.557 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh Thủy đồng phạm với Trần Phương Bình, Nguyễn Thiện Nhân về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị can Nguyễn Đắc Hiệp thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thiện Nhân đã sử dụng pháp nhân Công ty Lâm Viên lập hồ sơ vay vốn, phương án kinh doanh vay ngân hàng số tiền 319 tỷ đồng để Nguyễn Thiện Nhân sử dụng sai mục đích, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 212 tỷ đồng.

Đối với sai phạm của lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng DAB liên quan đến các khoản vay trong vụ án này, Bản án hình sự sơ thẩm ngày 27-11-2020 của TAND TP.HCM và Bản án hình sự phúc thẩm ngày 14-1-2022 của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã xét xử đối với Trần Phương Bình cùng các cá nhân khác về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Do đó không xem xét ở vụ án này.