Bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Phát hiện đối tượng nghi vấn, các cán bộ Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Từ Liêm, Hà Nội đã theo dõi, bắt quả tang 2 kẻ trộm cắp xe máy.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm cho biết, thực hiện Kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm trên địa bàn, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; kịp thời phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của người dân.

2 đối tượng tại cơ quan công an

Cụ thể, vào khoảng 9h40 ngày 10-6-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Từ Liêm phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 29AE-879.52 có biểu hiện nghi vấn nên đã tổ chức lực lượng bí mật theo dõi.

Khi đến khu vực ngõ 2 đường Hàm Nghi, tổ công tác phát hiện một đối tượng xuống xe đi vào khu vực để xe máy, đối tượng còn lại ngồi trên xe làm nhiệm vụ cảnh giới.

Sau khi sử dụng dụng cụ mang theo để đấu nối điện chiếc xe máy, đối tượng dắt xe xuống lòng đường với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Ngay khi đối tượng chuẩn bị tẩu thoát, tổ công tác đã nhanh chóng áp sát, bắt quả tang đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp, đồng thời khống chế đối tượng còn lại đang cảnh giới.

Đấu tranh ban đầu, các đối tượng được xác định là và Nguyễn Hữu Hùng (SN 1997) và Nguyễn Quang Long (SN 1996) cùng trú tại thôn Xuân Dương, xã Đa Phúc, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất cùng nhau đi trộm cắp xe máy trên địa bàn để bán lấy tiền chi tiêu cá nhân. Cơ quan công an đã thu giữ tang vật là 1 xe máy các đối tượng vừa trộm cắp và nhiều công cụ chuyên dùng để thực hiện hành vi phá khóa xe máy.

Qua vụ việc trên, Công an phường Từ Liêm khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản; khi đỗ xe phải khóa cổ, khóa càng, lắp đặt các thiết bị chống trộm hoặc gửi xe tại những nơi có người trông giữ.