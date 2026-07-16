Chính thức thu phí 5 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam qua miền Trung từ 20h tối qua

Đúng 20 giờ, hệ thống chính thức chuyển sang chế độ thu phí trên 5 dự án cao tốc. Những phương tiện đầu tiên đi qua làn ETC trên cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng được nhận diện tự động, barie mở gần như ngay lập tức sau khi giao dịch hoàn tất. Dòng xe giữ nguyên tốc độ theo quy định, không xuất hiện tình trạng phải dừng chờ xử lý kéo dài.

Tại Trung tâm Dữ liệu thu phí đường bộ (Back- End) tại số 5 Tôn Thất Thuyết Hà Nội, dữ liệu giao dịch từ các trạm thu phí trên tuyến Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh và Vạn Ninh - Cam Lộ được truyền về liên tục theo thời gian thực. Trên hệ thống màn hình giám sát, các thông số về lưu lượng phương tiện, trạng thái thiết bị, hình ảnh từ camera, tình hình giao dịch và cảnh báo kỹ thuật được cập nhật đồng bộ, giúp lực lượng vận hành theo dõi sát diễn biến trên toàn tuyến.

Những phương tiện đầu tiên qua trạm thu phí trên cao tốc Hàm Nghi- Vũng Áng vào 20h tối qua 15/7

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Bùi Quang Thái yêu cầu các đơn vị vận hành, đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí và lực lượng kỹ thuật duy trì chế độ trực 24/24 giờ trong những ngày đầu triển khai, thường xuyên theo dõi hoạt động của hệ thống, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm việc thu phí diễn ra chính xác, thông suốt và tuyệt đối an toàn, không để ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân và doanh nghiệp.

Đồng thời, ông Thái cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, theo dõi, đánh giá hoạt động của hệ thống để kịp thời tối ưu, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc đầu tư công.

Đại diện Công ty CP Kỹ thuật số HITD cho biết, ngoài việc giám sát giao dịch, đơn vị vận hành cũng xây dựng phương án xử lý đối với các trường hợp phương tiện chưa dán thẻ ETC, tài khoản giao thông không đủ số dư hoặc thiết bị nhận diện gặp trục trặc.

Mức phí trên 5 tuyến cao tốc Bắc- Nam thu phí từ 20h ngày 15/7

Theo phương án này, nhân viên tại trạm sẽ hướng dẫn lái xe thực hiện các bước cần thiết, đồng thời phối hợp với lực lượng điều tiết giao thông nhằm bảo đảm không để xảy ra ùn tắc tại khu vực trạm.

Các màn hình giám sát tại trung tâm điều hành hiển thị đồng thời hình ảnh từ nhiều làn thu phí, cho phép theo dõi lưu lượng phương tiện, trạng thái thiết bị và tiến trình xử lý từng giao dịch. Việc kết nối dữ liệu theo thời gian thực giúp đơn vị quản lý nhanh chóng phát hiện và khắc phục các sự cố nếu có.

Việc đưa các tuyến cao tốc vào thu phí không chỉ tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành và bảo trì công trình mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia, bảo đảm các tuyến đường được duy tu thường xuyên và vận hành an toàn, bền vững.

Năm đoạn cao tốc thu phí từ 20h ngày 15/7 có quy mô 4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp không liên tục, đã trang bị hệ thống giao thông thông minh (ITS), kiểm soát tải trọng xe.

Các đoạn cao tốc được áp dụng mức phí 900 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức điện tử không dừng (ETC).

Việc đưa vào thu phí các tuyến cao tốc sau khi hoàn thành đầu tư nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn kinh phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo trì công trình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng khai thác hệ thống đường cao tốc quốc gia.

Trước đó, từ 2/3, Cục Đường bộ Việt Nam cũng đã triển khai thu phí trên 5 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam. Qua gần 4 tháng thu phí đã mang về cho ngân sách Nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng.