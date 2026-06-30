Trường tư thục được tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không được thu phí

ANTD.VN - Quy định mới nhất của Bộ GD-ĐT cho phép trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này.

Quy định mới nhằm hướng tới mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT bảo đảm tính kế thừa và thay thế Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT nhằm thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể hóa các quy định mới của Luật Giáo dục, hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục ngoài kế hoạch thời gian năm học nhưng không quá 4 tuần trong một năm học và không thu học phí đối với thời gian học bổ sung này.

Riêng đối với cấp tiểu học, hoạt động này phải bảo đảm tính tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh, không dạy trước chương trình giáo dục phổ thông và không gây áp lực, quá tải cho học sinh.

Việc hoàn thiện quy định này tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục phổ thông tư thục chủ động tổ chức các hoạt động hỗ trợ, củng cố kiến thức và phát triển năng lực cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường. Thông tư mới cũng bảo đảm quyền lợi của học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học, đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của học sinh, các quy định về quản lí dạy thêm, học thêm.

Một điểm mới quan trọng của Thông tư số 48/2026/TT-BGDĐT là hoàn thiện mô hình quản trị trường phổ thông tư thục theo hướng phân định rõ vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các chủ thể trong nhà trường. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện quyền của chủ sở hữu; hội đồng trường thực hiện chức năng quản trị, quyết nghị các vấn đề quan trọng của nhà trường; hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lí, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường.

So với Thông tư số 40/2021/TT-BGDĐT, quy định mới giúp làm rõ ranh giới giữa quyền sở hữu, quyền quản trị và quyền điều hành, khắc phục tình trạng chồng chéo trong tổ chức quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động và trách nhiệm giải trình của từng chủ thể

Thông tư mới quy định đầy đủ hơn về vị trí pháp lí, cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng trường. Đồng thời bổ sung cơ chế phối hợp giữa hội đồng trường, hiệu trưởng và nhà đầu tư.

Hội đồng trường được xác định là thiết chế quản trị, tập trung vào hoạch định chiến lược phát triển, quyết nghị các vấn đề quan trọng và giám sát việc thực hiện các nghị quyết của hội đồng trường.