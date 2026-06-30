Dấu ấn sau một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

ANTD.VN - Chiều 30-6, Đảng bộ xã Đa Phúc, TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ trao bằng khen của UBND thành phố Hà Nội cho Đảng bộ, chính quyền xã Đa Phúc về thành tích xuất sắc trong một năm thực hiện mô hình mới

Đổi mới tư duy quản trị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Đa Phúc đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả.

Báo cáo tại hội nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc đồng chí Nguyễn Hồng Minh cho biết, với tư duy quản trị đổi mới, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Năm 2025, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 5,1 tỷ đồng, bằng 121,3% dự toán được giao. Đến hết tháng 4-2026, thu ngân sách đạt 2,6 tỷ đồng; lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đạt 207 tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, đầy đủ. 100% người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách; 100% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ cấp thường xuyên.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Đa Phúc là chuyển đổi số toàn diện. Xã đã triển khai ứng dụng du lịch thông minh “Đa Phúc Tour”, số hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng đồng bộ văn bản điện tử, chữ ký số và hồ sơ điện tử trong xử lý công việc.

Từ ngày 1-7-2025 đến tháng 6-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận hơn 23.300 hồ sơ, trong đó tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 100%. Hạ tầng Internet băng rộng phủ khắp 33/33 thôn; 100% cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công việc.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đa Phúc đồng chí Nguyễn Hồng Minh khẳng định, từ những khó khăn ban đầu khi vận hành mô hình mới, với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều điểm nghẽn đã được tháo gỡ, niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền ngày càng được củng cố.

Tạo đột phá trong phát triển, xây dựng địa phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh: “Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương lớn, mang ý nghĩa chiến lược của Đảng và Nhà nước; không chỉ là hợp nhất đơn vị hành chính mà còn là cuộc cải cách sâu sắc về tư duy lãnh đạo, quản trị và phục vụ nhân dân”.

Đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đánh giá cao những kết quả đạt được sau một năm vận hành mô hình mới, đồng chí Giám đốc Công an thành phố ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Đa Phúc.

Theo đồng chí Giám đốc Công an thành phố Hà Nội xã Đa Phúc là địa bàn có vị trí chiến lược ở cửa ngõ Đông Bắc Thủ đô, sở hữu nhiều tiềm năng phát triển về du lịch, giáo dục - đào tạo, logistics, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp sinh thái và công nghiệp sạch. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn có nhiều vấn đề phức tạp về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đòi hỏi quyết tâm chính trị cao cùng cách làm khoa học, bài bản.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đa Phúc tiếp nhận giải quyết hồ sơ cho người dân.

Năm 2026 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đề nghị Đảng bộ, chính quyền xã tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành phố và Đảng bộ xã; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản trị địa bàn theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương ổn định hoạt động của các thôn mới sau sắp xếp; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Công an thành phố yêu cầu địa phương tập trung giải quyết hiệu quả 5 “điểm nghẽn” gồm ùn tắc giao thông, úng ngập, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm; siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đê điều và tài sản công; chủ động phòng chống thiên tai, cháy nổ, bảo đảm an toàn cho nhân dân.

“Xã Đa Phúc phải quyết tâm trở thành điểm sáng về chính quyền phục vụ, chuyển đổi số, du lịch sinh thái, giáo dục - đào tạo, logistics, nông nghiệp hiện đại và phát triển bền vững; đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Tin tưởng vào truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới và khát vọng phát triển của địa phương, đồng chí Giám đốc Công an thành phố bày tỏ kỳ vọng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đa Phúc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp, an toàn, hạnh phúc và đáng sống.