Chăm lo sức khỏe học đường, hành trình vì những mầm non tương lai

Chương trình do Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Minh Châu, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh, Bệnh viện 19-8, Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm và chính quyền cơ sở tổ chức.

Hoạt động này được thực hiện trong Tháng hành động vì trẻ em, đồng thời là công trình mang ý nghĩa thực tiễn cao nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026) và 79 năm Ngày truyền thống lực lượng Y tế Công an nhân dân (12/7/1947 - 12/7/2026).

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình

Rút ngắn khoảng cách địa lý trong công tác y tế học đường

Minh Châu là một xã đảo mang những nét đặc thù về vị trí địa lý khi nằm cách xa khu vực trung tâm Thành phố. Mặc dù có nhiều nỗ lực từ chính quyền cơ sở, nhưng khoảng cách này vẫn khiến công tác tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, đặc biệt là hệ thống y tế học đường dành cho trẻ em mầm non gặp những khó khăn. Nhằm chia sẻ với y tế cơ sở và đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho trẻ em xã đảo, một kế hoạch y tế liên tuyến đã được các đơn vị chuyên môn xây dựng và triển khai...

Từ sáng sớm, hệ thống trang thiết bị chẩn đoán hiện đại bao gồm máy siêu âm, thiết bị khám nha khoa, tai mũi họng đã được đoàn công tác vận chuyển tới Trạm Y tế xã. Sự có mặt của các chuyên gia, bác sĩ đến từ những bệnh viện tuyến trên đã giúp quá trình sàng lọc, đánh giá thể chất cho hơn 300 học sinh Trường Mầm non xã Minh Châu diễn ra khoa học, bài bản...



Các em nhỏ lần lượt trải qua quy trình khám tổng quát, cân đo các chỉ số sức khoẻ và tư vấn chế độ dinh dưỡng...

Các em nhỏ lần lượt trải qua quy trình khám tổng quát, cân đo các chỉ số sức khoẻ và tư vấn chế độ dinh dưỡng. Đội ngũ y, bác sĩ hôm nay bên cạnh công tác chuyên môn còn là "mẹ hiền" dỗ dành các em giảm bớt sự căng thẳng khi tiếp xúc với máy móc.

Lắng nghe những câu chuyện từ cơ sở

Quá trình triển khai không gian khám bệnh tập trung không chỉ giải quyết bài toán về chuyên môn y tế mà còn mở ra cơ hội để tiếp xúc, lắng nghe thực tiễn đời sống của người dân địa phương. Đưa hai bé gái sinh đôi là Nguyễn Thanh Thảo và Nguyễn Thanh Thuỷ đến kiểm tra sức khỏe, chị Nguyễn Thị Phương cho biết đây là lần hiếm hoi gia đình được tiếp cận với đầy đủ các máy móc khám bệnh hiện đại mà không phải di chuyển vào khu vực vào Thành phố. Trò chuyện về cuộc sống thường ngày, chị Phương bộc bạch: "Vợ chồng tôi làm nông, cũng muốn cho con vào Thành phố khám xem có thiếu chất gì không nhưng đường xa, đi lại tốn kém quá nên đành chịu. Nay có các bác sĩ về tận xã khám kỹ, lại dặn dò cách nấu ăn sao cho con đủ chất, tôi mừng và yên tâm lắm".

Nhiều phần quà bao gồm thuốc, nhu yếu phẩm thiết yếu đã được các đơn vị trao đến người dân xã Minh Châu

Hoạt động tầm soát diện rộng cũng là kênh thông tin quan trọng giúp y tế và chính quyền xã Minh Châu kịp thời nhận diện những trường hợp cần sự hỗ trợ đặc biệt từ cộng đồng.

Tại khu vực cấp phát thuốc, câu chuyện của gia đình bé Nguyễn Diệu Anh đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ trong đoàn công tác. Được biết, bố của Diệu Anh không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, dẫn đến mất hoàn toàn khả năng lao động và phải nằm một chỗ. Mọi gánh nặng mưu sinh, tiền thuốc thang cho chồng và chi phí nuôi hai con nhỏ giờ đây dồn hết lên vai người mẹ là chị Nguyễn Thị Tâm cùng vài sào ruộng.

Nhận phần thuốc bổ từ tay các bác sĩ, chị Tâm nghẹn lời chia sẻ: "Từ ngày bố cháu bị tai nạn nằm một chỗ, ba mẹ con chỉ biết trông vào mấy sào ruộng, chạy vạy từng bữa ăn, lấy tiền đâu mà mua thuốc bổ. Nay được các bác sĩ khám bệnh, lại cho túi thuốc này, mẹ con tôi quý lắm, chẳng biết nói gì hơn".

Trách nhiệm vì cộng đồng

Chia sẻ tại chương trình Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội nhấn mạnh, trẻ em là hạnh phúc của mỗi gia đình và là tương lai của đất nước. Chăm lo cho các em không chỉ là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội, trong đó có lực lượng Công an Thủ đô và ngành Y tế.

Hành trình đưa y tế về với xã đảo ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động khám bệnh, cấp thuốc thông thường, mà còn là chiếc cầu nối vững chắc gắn kết tấm lòng của lực lượng công an, y tế với bà con nhân dân - Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc bệnh viện CATP cho biết

Theo Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, hành trình đưa y tế về với xã đảo ngày hôm nay không chỉ đơn thuần là một hoạt động khám bệnh, cấp thuốc thông thường, mà còn là chiếc cầu nối vững chắc gắn kết tấm lòng của lực lượng công an, y tế với bà con nhân dân. Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa ngành Công an, Y tế với nhân dân, từ đó phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô

Đồng hành xuyên suốt cùng chuỗi hoạt động, Tiến sĩ Phùng Lâm Tới, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở Linh Đàm) nhận định, việc các cơ sở y tế phối hợp cùng lực lượng chức năng bám sát địa bàn là minh chứng cụ thể cho trách nhiệm xã hội của những người làm công tác y khoa. Chuyến công tác này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ thống y tế cơ sở, hướng tới mục tiêu đảm bảo sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho mọi người dân.

Trang bị nền tảng thể chất cho tương lai

Kết thúc buổi làm việc, toàn bộ hồ sơ dữ liệu về tình trạng sức khỏe của hơn 300 học sinh mầm non đã được đoàn công tác hoàn thiện và bàn giao trực tiếp cho Trạm Y tế xã cùng nhà trường. Dữ liệu này sẽ là cơ sở y khoa quan trọng để địa phương tiếp tục theo dõi, phối hợp với phụ huynh trong việc điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, chăm sóc thể chất cho các em ở những giai đoạn phát triển tiếp theo.

Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội đã trao tặng khoản kinh phí 10.000.000 đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng khu vui chơi tại trường mầm non Minh Châu

Nhằm thiết thực đóng góp vào môi trường giáo dục của địa phương, nhân dịp này, Bệnh viện Công an Thành phố Hà Nội đã trao tặng khoản kinh phí 10.000.000 đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ được giao cho chính quyền xã Minh Châu tiếp nhận, quản lý nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện các hạng mục thuộc khu vui chơi trẻ em, tạo thêm không gian vận động lành mạnh cho học sinh trên địa bàn.

Chương trình khép lại trong niềm phấn khởi của bà con nhân dân, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong công tác dân vận, duy trì sự gắn kết bền chặt giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và cộng đồng dân cư trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và nâng cao chất lượng đời sống xã hội.