Từ tháng 7/2026: Chính thức áp dụng nhiều chính sách quan trọng về lao động, tiền lương

ANTD.VN -Tăng mức lương cơ sở lên 2.530.000 đồng/tháng, tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thêm 8%...là những quy định nổi bật về tiền lương có hiệu lực từ đầu tháng 7.

Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo Điều 3 Nghị định này, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được tăng từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Đây là mức lương dùng làm căn cứ để tính lương theo bảng lương, các loại phụ cấp, hoạt động phí, sinh hoạt phí cũng như các khoản trích và chế độ được hưởng theo quy định của pháp luật.

Đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế tài chính và thu nhập đặc thù, Nghị định cũng quy định nguyên tắc bảo lưu hoặc điều chỉnh phần chênh lệch tiền lương, thu nhập tăng thêm nhằm bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình chuyển đổi sang mức lương cơ sở mới.

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng thuộc đối tượng điều chỉnh được tăng 8% trên mức hưởng của tháng 6/2026.

Ngoài ra, sau khi tăng 8%, người có mức hưởng dưới 3,8 triệu đồng/tháng sẽ được tăng thêm để bảo đảm mức hưởng tối thiểu…

Thông tư 12/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc. Theo đó, từ ngày 1/7/2026, mức trợ cấp hằng tháng được tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6/2026. Trường hợp sau khi điều chỉnh vẫn thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được tăng thêm 300.000 đồng/tháng hoặc điều chỉnh lên bằng 3,8 triệu đồng/tháng, tùy từng mức hưởng.

Như vậy, từ ngày 01/7/2026, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc thuộc diện hưởng trợ cấp theo Quyết định 130-CP và Quyết định 111-HĐBT sẽ được hưởng mức trợ cấp hằng tháng tối thiểu 3,8 triệu đồng. Việc chi trả do UBND cấp tỉnh thực hiện theo quy định.

Nghị định 199/2026/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ phục vụ, có hiệu lực từ ngày 20/7/2026.

Theo Điều 3 Nghị định này, mức hỗ trợ phục vụ được chia thành 3 mức theo chức danh, chức vụ, gồm 2,7 triệu đồng/tháng, 2 triệu đồng/tháng và 1,35 triệu đồng/tháng.

Trong đó, mức cao nhất 2,7 triệu đồng/tháng áp dụng đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị quản lý và một số chức danh có cấp bậc hàm Thượng tướng trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân.

Nghị định 192/2026/NĐ-CP quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế.

Theo Nghị định này, từ ngày 15/7/2026, người lao động trực 24/24 giờ được hưởng phụ cấp từ 70.000 đồng đến 325.000 đồng/phiên trực, tùy theo loại hình và hạng của cơ sở y tế.

Đối với các trường hợp trực tại khoa, khu vực đặc biệt hoặc trực vào ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, Tết, mức phụ cấp được tính theo hệ số cao hơn mức thông thường. Nghị định cũng quy định mức hưởng đối với người làm việc theo ca 12 giờ hoặc 16 giờ, bảo đảm phù hợp với thời gian trực thực tế.

Nghị định 337/2025/NĐ-CP nêu rõ, chậm nhất đến ngày 1/7/2026, nền tảng hợp đồng lao động điện tử phải được đưa vào vận hành chính thức. Từ thời điểm này, việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử được thực hiện theo quy định của Nghị định.

Để giao kết hợp đồng lao động điện tử, người lao động và người sử dụng lao động phải có giấy tờ định danh hợp lệ. Đối với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã hoặc hộ gia đình còn phải có giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của đơn vị và giấy tờ của người đại diện theo pháp luật.

Bên cạnh đó, các bên phải có chữ ký số và sử dụng dịch vụ cấp dấu thời gian theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.