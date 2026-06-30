Công an Hà Nội thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), sáng 30/6/2026, Công an thành phố Hà Nội tổ chức các đoàn công tác đến thăm hỏi, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an Thành phố qua các thời kỳ, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng đoàn, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng đã đến thăm đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP tặng hoa, tri ân đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, nguyên Giám đốc CATP Hà Nội

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp quan trọng của đồng chí Nguyễn Đức Nhanh và các thế hệ lãnh đạo Công an Thành phố qua các thời kỳ. Những cống hiến, kinh nghiệm và tâm huyết của các đồng chí đã góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô ngày càng trưởng thành, vững mạnh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong không khí ấm cúng, chân tình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền ân cần thăm hỏi sức khỏe, gửi lời chúc tốt đẹp tới đồng chí Nguyễn Đức Nhanh, cùng gia đình

Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Nhanh bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tích mà Công an TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nặng nề, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tặng hoa, tri ân đồng chí Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Cùng ngày, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tri ân Thiếu tướng Bạch Thành Định, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, nguyên Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt đã thông tin tới Thiếu tướng Bạch Thành Định về chuỗi hoạt động thiết thực, ý nghĩa đang được Công an thành phố Hà Nội triển khai nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc tốt đẹp tới đồng chí cùng gia đình.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt gửi lời thăm hỏi, trò chuyện thân tình với Thiếu tướng Bạch Thành Định

Đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, kinh nghiệm quý báu và tinh thần trách nhiệm của Thiếu tướng Bạch Thành Định cùng các thế hệ lãnh đạo đi trước. Đây là nền tảng, nguồn động viên quan trọng để cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã chia sẻ nhiều kỷ niệm trong quá trình công tác và những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia. Đồng chí tin tưởng rằng, lực lượng Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.