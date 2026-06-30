Liên tiếp 2 vụ người dân phản ánh bức xúc về giải quyết tiền trợ cấp, lương hưu, Thành ủy Hà Nội vào cuộc

ANTD.VN - Mấy ngày gần đây, báo chí phản ánh liên tiếp hai vụ việc hai cụ bà bị chậm nhận tiền trợ cấp và vướng mắc khi đến làm giấy ủy quyền nhận lương hưu, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rà soát...

Lãnh đạo UBND phường Kim Liên (Hà Nội) đến gặp gỡ và trao đổi với gia đình cụ bà 97 tuổi sau khi nhận được phản ánh

Theo Văn bản số 885-CV/TU ngày 29-6 của Thành ủy Hà Nội, ngày 27-6-2026, trên báo chí phản ánh trường hợp một cụ bà 97 tuổi bị chậm nhận tiền trợ cấp thân nhân lão thành cách mạng tại phường Kim Liên do việc đối soát hồ sơ và hướng dẫn thủ tục hành chính chưa kịp thời. Theo phản ánh, cụ bà này phải 3 lần lên UBND phường mới nhận được tiền chế độ hàng tháng.

Cũng theo phản ánh trên báo chí và ngày 28-6-2026, một trường hợp cụ bà 87 tuổi tại phường Bạch Mai phải vất vả đến làm giấy ủy quyền nhận lương hưu vì chưa được "Tổ hành chính công xung kích" hỗ trợ kịp thời.

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đặc biệt là người có công, người cao tuổi và các đối tượng yếu thế, không để xảy ra các trường hợp tương tự, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các xã, phường khẩn trương rà soát quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với các vụ việc báo chí phản ánh.

Qua đó, làm rõ sai sót hoặc vi phạm về trách nhiệm công vụ của tập thể, cá nhân (nếu có), đồng thời rút kinh nghiệm chung trong xử lý các khó khăn, vướng mắc của người dân, bảo đảm không để công dân phải đi lại nhiều lần hoặc bức xúc do không được hỗ trợ kịp thời.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ trên toàn thành phố nhằm phòng ngừa những trường hợp tương tự. Trong đó, tập trung rà soát toàn bộ danh sách đối tượng hưởng chính sách, gồm người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng lương hưu; không để xảy ra tình trạng thất lạc hồ sơ hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Đặc biệt, hoàn thiện quy trình phối hợp liên thông giữa các cơ quan, đơn vị trong chi trả các chế độ chính sách, bảo đảm việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu và chi trả thông suốt, chính xác.

Thành phố sẽ thiết lập đường dây nóng gắn với bộ phận "phản ứng nhanh", công khai để tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân về thủ tục hành chính; triển khai quy trình giải quyết thủ tục theo hướng ưu tiên đối với người cao tuổi, người có công và các đối tượng yếu thế; nghiên cứu áp dụng các hình thức chi trả phù hợp theo quy định đối với các trường hợp đặc biệt.

Đảng ủy UBND thành phố được yêu cầu báo cáo Thường trực Thành ủy kết quả triển khai các nội dung trên trước ngày 15-7-2026.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc thực hiện các nội dung chỉ đạo gắn với trách nhiệm triển khai Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23-3-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy; kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức đảng, đảng viên, người đứng đầu nơi để xảy ra tình trạng chậm chi trả chế độ an sinh xã hội; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định.