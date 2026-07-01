Hôm nay Hà Nội chính thức tuyển sinh năm học mới, ưu tiên bố trí học sinh học gần nơi cư trú

ANTD.VN - Từ 1-7, phụ huynh có thể truy cập Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố Hà Nội để đăng ký xét tuyển các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7 là thời gian tuyển sinh trực tuyến đối với các cấp học mầm non, lớp 1 và lớp 6.

Hôm nay 1-7, Hà Nội chính thức bắt đầu tuyển sinh vào các lớp đầu cấp (mầm non, lớp 1 và lớp 6) năm học 2026-2027 trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp của Thành phố Hà Nội.

Đây cũng là năm đầu tiên thành phố ứng dụng bản đồ số kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyển sinh mầm non, lớp 1 và lớp 6, góp phần hỗ trợ phụ huynh tra cứu thông tin, xác định tuyến tuyển sinh và đăng ký trực tuyến thuận lợi, minh bạch hơn.

Ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn thành phố đã được triển khai trực tuyến hơn 10 năm qua. Việc tuyển sinh trên môi trường số không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình đăng ký mà còn góp phần bảo đảm công khai, minh bạch.

Theo Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng, năm học 2026-2027, thành phố tiếp tục duy trì tuyển sinh trực tuyến và phân tuyến thông qua hệ thống hỗ trợ. Tuy nhiên, nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh chuyển đổi số, quy trình tuyển sinh năm nay được điều chỉnh theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm công khai, minh bạch.

Trong đó, hai yếu tố quan trọng nhất được đưa vào áp dụng là công nghệ bản đồ số GIS và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cụ thể, hệ thống sẽ sử dụng bản đồ số GIS để định vị chính xác vị trí cư trú thực tế của học sinh so với các trường học gần nhất. Đồng thời, trí tuệ nhân tạo sẽ được huy động để phân tích, tính toán dựa trên chỉ tiêu được giao và mật độ dân cư tại từng khu vực.

Từ ngày 1-7 đến hết ngày 9-7 là thời gian tuyển sinh trực tuyến đối với các cấp học mầm non, lớp 1 và lớp 6. Sau giai đoạn này sẽ chuyển sang tuyển sinh trực tiếp.

Trường hợp phụ huynh chưa kịp đăng ký trực tuyến, có thể đến cơ sở giáo dục nơi học sinh dự tuyển để thực hiện đăng ký trực tiếp từ ngày 12-7 đến hết ngày 18-7.

