Bài 5: Cán bộ an ninh đầu tiên của Công an Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất

ANTD.VN - Lần đầu tiên, Công an Hà Nội được Bác Hồ tặng thưởng Huân chương cao nhất, đó là một vinh dự lớn, một dấu ấn lịch sử của lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng.

Với chiến công xuất sắc diệt trừ tên Việt gian Trương Đình Tri - Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt vào ngày 10-10-1947, các đồng chí Trần Bình và Đặng Đình Kỳ, cán bộ Đội Hành động Công an quận 6, Công an Hà Nội đã được Hồ Chủ tịch ký Sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Nhất.

Lần đầu tiên, Công an Hà Nội được Bác Hồ tặng thưởng Huân chương cao nhất, đó là một vinh dự lớn, một dấu ấn lịch sử của Công an Thủ đô.

Người chiến sỹ trẻ và mệnh lệnh của Thành ủy, Ủy ban Kháng chiến Hà Nội

Năm 1947, biết cơ quan đầu não của ta đã chuyển hết lên Việt Bắc, thực dân Pháp cho quân nhảy dù, đồng thời tập trung bộ binh lên Việt Bắc, nhằm tiêu diệt các cơ quan đầu não của ta. Ở Hà Nội, Pháp cho quân lính Pháp, lính Âu Phi kết hợp với bọn tay sai ra sức hoạt động, lùng sục mọi ngóc ngách trong thành phố, tìm diệt cán bộ cách mạng, bộ đội của ta, phá hoại cơ sở cách mạng của ta.

CBCS Đội Hành động Công an quận 6, Công an Hà Nội

Trong số này không thể không nhắc tới Trương Đình Tri, Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt. Tri là tên Việt gian đầu sỏ, chỉ điểm cho Pháp phá hoại nhiều cơ sở cách mạng của ta ở Hà Nội. Thủ đoạn của Tri vô cùng tinh vi, lọc lõi.

Để tránh làm tổn hại lực lượng ta, Trung ương và Công an Hà Nội đặt ra nhiệm vụ trấn áp Việt gian, tay sai đắc lực cho Pháp, chỉ điểm… Nhận chỉ thị của trên, Đội Hành động lúc này mang tên Thanh Việt, thuộc Công an quận 6 quyết định tổ chức lực lượng tiêu diệt Trương Đình Tri.

Lãnh đạo đội Thanh Việt Công an quận 6, tổ chức họp bàn phương án tiêu diệt tên Việt gian bán nước. Ngay tại cuộc họp, đồng chí Trần Bình đã đứng lên, xung phong nhận nhiệm vụ quan trọng này. Lãnh đạo đội Thanh Việt rất phân vân, cân nhắc bởi người thanh niên ấy còn quá trẻ, mới 19 tuổi, chưa có kinh nghiệm.

Hơn thế, việc tiêu diệt tên Việt gian Trương Đình Tri là một việc rất quan trọng. Chỉ huy đội Thanh Việt họp đi họp lại, cân nhắc.

Ông Trần Bình tiếp tục làm đơn xung phong một lần nữa, nhận nhiệm vụ quan trọng, hứa trước lãnh đạo và toàn Đội Thanh Việt Công an quận 6, Công an Hà Nội, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Sau nhiều cuộc họp, lãnh đạo Đội Thanh Việt Công an quận 6 đã nhận thấy tuy còn trẻ, nhưng qua thời gian công tác, người thanh niên Trần Bình rất nhanh nhẹn, năng nổ, nhiệt tình hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ cấp trên giao và quyết định giao nhiệm vụ tiêu diệt tên Việt gian Trương Đình Tri cho ông Trần Bình và cử ông Đặng Đình Kỳ cùng đi.

Khẩu súng ông Trần Bình sử dụng để tiêu diệt Trương Đình Tri

Ông Đặng Đình Kỳ (sinh năm 1923), hơn ông Trần Bình 5 tuổi, người đậm chắc, hiểu rõ đường phố Hà Nội và rất gan dạ. Nhận nhiệm vụ của Ban chỉ huy đội, trong hàng tháng trời, 2 ông ngày đêm nghiên cứu cách đi, đứng, làm việc của tên Việt gian Trương Đình Tri, nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng. Các ông còn đi đến nhiều cơ sở cách mạng để nắm bắt tin tức họ hàng thân thuộc của Trương Đình Tri; bí mật khảo sát nơi làm việc, nơi ở số 98 phố Hàng Mã và nơi tên Việt gian Trương Đình Tri hay đến ăn chơi.

Trương Đình Tri, có dáng người to, cao, đầu đội mũ phớt, mắt đeo kính râm, trông rất gian giảo. Luôn luôn đi sát, bảo vệ Trương Đình Tri là một tên vệ sỹ cao to, tóc húi ngắn, da nâu đen, súng ngắn đeo bên hông. Nhiều khi có cả tiểu đội bảo vệ, rất khó tiếp cận.

Hành động chớp nhoáng, tiêu diệt kẻ địch

Chiều 10-10-1947, hai đồng chí Trần Bình và Đặng Đình Kỳ bí mật phục kích, đón lõng Trương Đình Tri trong một ngõ hẻm, gần nhà đối tượng ở số 98 phố Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội. Ông Trần Bình mang theo một khẩu súng ngắn Bro-ning, một quả lựu đạn, ông Đặng Đình Kỳ, mang một súng colt và một quả lựu đạn. Cả hai đều mở chốt súng, sẵn sàng chiến đấu.

Khi tên Trương Đình Tri khệ nệ đi từ nhà ra ngõ, vừa bước lên xe, chưa kịp đóng cửa xe thì nhanh như chớp, hai đồng chí Trần Bình, Đặng Đình Kỳ, vút tới ném lựu đạn vào trong xe và biến mất. Lựu đạn nổ vang, tên lái xe và vệ sỹ chết ngay tại chỗ.

Ngôi nhà của Trương Đình Tri - đối tượng bị lực lượng An ninh Công an Hà Nội tiêu diệt

Trương Đình Tri bị trọng thương, vào cấp cứu tại bệnh viện Đồn Thủy (nay là Bệnh viện Quân y 108). Vì vết thương quá nặng, Trương Đình Tri đã chết tại bệnh viện Đồn Thủy.

Tin Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt Trương Đình Tri bị giết ngay giữa ban ngày làm cả Hà Nội xôn xao, bọn tay sai, Việt gian khiếp sợ. Thực dân Pháp cũng kinh ngạc, choáng váng, không ngờ Việt Minh làm được những điều to lớn thế. Nhận được tin chiến thắng đó, nhân dân Hà Nội nức lòng, hả dạ vì đã tiêu diệt được tên Việt gian lợi hại. Tòa án quân sự Pháp đã ra lệnh xử án vắng mặt hai ông Trần Bình và Đặng Đình Kỳ. Chúng treo giải bắt ông Trần Bình và ông Đặng Đình Kỳ với giá mười nghìn đồng Đông Dương.