ANTD.VN -Khoảng ngày mai 18/11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, hiện nay ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam nước ta.

Khoảng ngày mai 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc bộ, Bắc và Trung Trung bộ. Khoảng đêm 19/11 và ngày 20/11 không khí lạnh được tăng cường thêm, ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Từ ngày 18/11 đến ngày 19/11, ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh liên tiếp tràn xuống Bắc bộ từ. giữa và cuối tuần này, trời chuyển rét, vùng núi rét đậm

Từ đêm 18/11, Bắc bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 19/11, Bắc Trung bộ trời chuyển rét, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế trời chuyển lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội khoảng trưa và chiều 18/11 ảnh hưởng của không khí lạnh. Ngày và đêm 18/11, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 18/11 trời chuyển rét.

Theo dự báo, đợt rét này có khả năng tương đương với đợt rét vừa qua nhưng gió không mạnh và kéo dài, lượng mưa cũng không lớn bằng. Dự báo, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi phía Bắc có thể xuống 11-12 độ C, vùng đồng bằng Bắc bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội có thể xuống 20 độ C về ban ngày.

Từ trưa và chiều 18/11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Từ khoảng đêm 19/11 đến 21/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.