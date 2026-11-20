ANTD.VN -Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế trời lạnh.

Cập nhật về tình hình không khí lạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh đã ảnh hưởng, lan rộng đến các tỉnh Bắc Trung bộ, Tây Bắc bộ. Ở miền Bắc, nhiều nơi đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Các tỉnh Bắc Trung bộ đêm và sáng trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Nhiệt độ lúc 7 giờ sáng 19/11 ở miền Bắc phổ biến từ 16 - 19 độ C.

Từ đêm 19/11, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường sẽ khiến nền nhiệt độ ở miền Bắc giảm sâu, gây ra mưa lớn ở miền Trung.

Không khí lạnh tăng cường tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Trung bộ và một số nơi ở Nam Trung bộ. Trên đất liền, gió đông bắc mạnh cấp 3; vùng ven biển cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Không khí lạnh tăng cường đã tràn xuống, nhiều nơi ở Bắc bộ xuống dưới 9 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, thời tiết các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung bộ trời rét, vùng núi miền Bắc có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP.Huế trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở miền Bắc phổ biến từ 14 - 17 độ C, vùng núi phổ biến 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Các tỉnh Bắc Trung bộ phổ biến từ 16 - 18 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/11, trời rét, có lúc có mưa, nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 21 độ C. Theo dự báo, hôm nay sẽ là ngày lạnh nhất trong đợt rét này, khu vực Hà Nội xuống thấp nhất 15 độ C, về ban ngày ở mức 19 độ C. Các ngày cuối tuần nhiệt độ tăng dần.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường tiếp tục gây ra thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn trên nhiều vùng biển.

Dự báo từ đêm 19/11 đến ngày 21/11, vùng biển vịnh Bắc bộ và bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 2 - 4 m, riêng vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông sóng cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển phía bắc khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ gây ra mưa lớn cho nhiều tỉnh, thành miền Trung gồm: Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Mưa lớn trong những ngày tới ở các tỉnh miền Trung có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.