Ảnh: Người vùng lõi hồ Gươm "soi" từng mét vuông quy hoạch mới

ANTD.VN - Sáng 8-9, cửa kính Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội vừa mở, từng nhóm người đã bước nhanh vào sảnh lớn. Không gian trưng bày đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần phân khu H1-1C thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm và phường Cửa Nam được người dân đặc biệt quan tâm...

Gian trưng bày tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng thông báo công khai việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị H1-1B và một phần H1-1C, mở cửa từ ngày 7 đến 26-9.

Đứng trước các tấm pano khổ lớn, người dân chăm chú quan sát từng nét vẽ. Với diện tích nghiên cứu khoảng 65,89ha, đồ án định hình không gian hồ Gươm thành một quảng trường mở rộng lớn, kết nối xuyên suốt sang Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn. Các khoảng lùi cây xanh, trục đi bộ và không gian công cộng được mở rộng tối đa. Nhìn trên bản vẽ phối cảnh tổng thể không gian ba chiều, ai nấy đều tấm tắc khen đẹp. Hà Nội sẽ có thêm những khoảng thở khoáng đạt giữa lòng phố cổ chật chội.

Không gian niêm yết các sơ đồ phân khu chức năng quanh hồ Gươm trên diện tích nghiên cứu 65,89ha, nơi bố trí bàn tài liệu kỹ thuật và hòm phiếu tiếp nhận ý kiến của phường Hoàn Kiếm cùng phường Cửa Nam.

Người dân đứng bao quát hệ thống bản đồ phân khu, nơi thể hiện tầm nhìn tái cấu trúc toàn diện không gian lõi trung tâm Thủ đô.

Sau những lời ngợi khen dành cho diện mạo tương lai của Thủ đô, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang mối bận tâm sát sườn. Từng ngón tay bắt đầu tìm kiếm trên nền giấy. Người ta rà ngón tay theo đường mép chỉ giới đỏ, lần theo từng số nhà, ngõ nhỏ để xem mảnh đất gia đình mình đang ở có nằm trọn trong vạch ranh giới quy hoạch hay không.

Các hộ dân sinh sống lâu năm tại khu vực lân cận hồ Gươm theo dõi sơ đồ quy hoạch, đối chiếu các phân khu quảng trường mới với vị trí sinh sống hiện tại.

Người dân quan sát phối cảnh tổng thể khu vực hồ Gươm, nơi được định hướng phát triển thành không gian lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kết nối rộng mở về phía đông và phía bắc.

Một người dân đã sống hơn sáu mươi năm ở phố Lê Lai lặng lẽ nhìn vào góc nhà mình trên bản đồ hiện trạng. Gia đình ông có bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà, tầng dưới mở cửa hàng nhỏ kiếm đồng ra đồng vào qua ngày.

Nhìn vào bản vẽ mới, khu vực này dự kiến sẽ trở thành một phần của công viên cây xanh và quảng trường. Ông chia sẻ bản thân rất ủng hộ chủ trương mở mang đường sá, chỉnh trang Thủ đô cho khang trang, văn minh. Tuy vậy, điều khiến ông cùng các hộ xung quanh băn khoăn nhất lúc này là khi thu hồi đất thì chính sách bồi thường sẽ ra sao, nơi ở mới có tạo điều kiện để tiếp tục mưu sinh hay không.

Người dân lần theo từng ranh giới ô phố trên bản đồ để xác minh căn nhà của gia đình mình có nằm trong diện giải phóng mặt bằng hay không.

Vị trí các tuyến phố kinh doanh buôn bán sầm uất ven hồ thu hút sự chú ý đặc biệt của các hộ dân thuộc diện nghiên cứu quy hoạch.

Từng vệt chỉ giới đỏ trên bản vẽ được nhiều người cùng chỉ tay rà soát, bàn luận kỹ lưỡng về những thay đổi hạ tầng tại khu phố cổ.

Nỗi niềm ấy là tâm trạng chung của nhiều người có mặt tại phòng trưng bày. Tại bảng thống kê chỉ tiêu sử dụng đất, một phụ nữ đứng sát vách tường, chăm chú đọc từng hàng chữ số về quy mô dân số, tầng cao công trình và mật độ xây dựng. Nhiều người rút điện thoại chụp lại từng phân đoạn bản vẽ để mang về cho gia đình cùng xem và bàn tính.

Người phụ nữ đọc kỹ bảng số liệu chỉ tiêu kỹ thuật, nơi quy định cụ thể mật độ xây dựng, chiều cao tầng và cơ cấu sử dụng đất mới.

Chi tiết sơ đồ phân khu được người dân chụp lại bằng điện thoại để người thân trong gia đình cùng nghiên cứu, nắm bắt kịp thời các phương án quy hoạch.

Trên dãy bàn trải khăn đỏ giữa phòng, tập hồ sơ kỹ thuật đóng gáy cẩn thận luôn có người lật giở. Bên cạnh là những xấp phiếu lấy ý kiến do chính quyền địa phương phát hành. Người dân đọc từng dòng chữ in trên phiếu khảo sát, từ phương án hạ giải các công trình kiến trúc cũ quanh khu Bưu điện đến việc tái cấu trúc khu đất cơ quan hành chính.

Tập thuyết minh quy hoạch chi tiết đóng quyển khổ lớn trên bàn được lật mở liên tục để người dân tìm hiểu phương án kiến trúc cụ thể.

Người dân đọc tờ phiếu khảo sát do ủy ban nhân dân phường phát hành, đọc kỹ từng tiêu chí trước khi ghi lại những kiến nghị về chính sách an cư.

Một công dân cao tuổi nán lại bên bàn hồ sơ, cẩn thận đối chiếu từng trang tài liệu kỹ thuật để nắm rõ phương án bảo tồn và cải tạo không gian quanh hồ.

Khu vực bàn lấy ý kiến với hòm phiếu mica trong suốt và các tập tài liệu chỉ tiêu, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp đóng góp tiếng nói cho cơ quan chức năng.

Từng lá phiếu được điền nắn nót rồi thả vào chiếc hòm mica trong suốt đặt ở trung tâm gian phòng. Đằng sau những lá phiếu ấy là sự đồng lòng vì một Hà Nội văn minh, sạch đẹp, đi liền với kỳ vọng tha thiết về một chính sách đền bù thỏa đáng, bảo đảm cuộc sống ổn định cho người dân sau khi rời xa mảnh đất gắn bó cả đời.