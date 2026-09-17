Chặn đứng lượng ma túy “khủng” từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội chuẩn bị đưa Cái Quang Huy (SN 2000, hiện đang bị truy nã) và Nguyễn Tiến Đạt (SN 1989) đều ở phường Tây Hiếu, Nghệ An ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, chiều 21-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp với Chi cục Hải quan Sân bay Quốc tế Nội Bài và các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực xã Tân Hội, huyện Đan Phượng (cũ) Hà Nội.

Quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Hữu Đức (ở Hà Nội) đang nhận 1 thùng caton có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Kết quả kiểm trac ho thấy, bên trong thùng cát tông là các hộp nhỏ chứa các viên nén hình tam giác màu hồng xám, trò trắng, tinh thể màu trắng… Đấu tranh tại chỗ, Đức khai không biết các viên nén trên là gì.

Máy soi chiếu nhằm phát hiện hàng, vật cấm qua đường hàng không (ảnh minh họa).

Theo Kết luận giám định, các viên nén hình tam giác màu hồng - xám là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng hơn 5.364 gam; tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng hơn 405 gam.

Mở rộng điều tra vụ án, hồi 9h ngày 14-4-2025, tại Bộ phận giám sát - Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài (xã Nội Bài, TP Hà Nội), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội phối hợp Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, Đồn Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra lô hàng được gửi từ nước ngoài về, người nhận trên vận đơn là Công ty TNHH XNK và Thương mại Tonkin (ở Ba Đình, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong 1 thùng hàng có chứa các viên nén màu xanh. Theo Kết luận giám định, các viên nén màu xanh trên đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 4.277,950 gam. Tổ công tác đã thu giữ, niêm phong tang vật để điều tra và làm rõ đối tượng nhận thùng hàng bên trong chứa ma túy là Nguyễn Tiến Đạt.

Căn cứ kết quả điều tra xác định, khoảng 2 năm trước, Nguyễn Hữu Đức quen biết Cái Quang Huy khi cả hai cùng làm bếp tại 1 nhà hàng ở Thủ đô Béclin, Cộng hòa liên bang Đức. Tháng 12-2024, Đức về Việt Nam sinh sống cùng gia đình.

Khoảng đầu tháng 1-2025, Huy sử dụng tài khoản Facebook “Bốp Bốp Huy” gọi qua ứng dụng Messenger cho Đức hỏi thăm sức khỏe. Quá trình nói chuyện, Đức nhờ Huy mua cho ít thuốc lá và xì gà gửi về Việt Nam để tiếp khách vì Đức chuẩn bị cưới con trai.

Khoảng 1 tuần sau, Huy gọi cho Đức bảo đã mua được thuốc lá và xì gà. Ngoài ra, Huy bảo mua ít bánh kẹo và thuốc tây gửi về cùng cho mẹ Huy để làm quà Tết. Đức đọc địa chỉ nhà và số điện thoại của Đức cho Huy gửi đồ về.

Ngày 21-1-2025, nhân viên chuyển phát gọi điện cho Đức thông báo có kiện hàng từ nước ngoài gửi về. Đức bảo nhân viên mang hàng đến nhà. Khi Đức vừa nhận kiện hàng thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện bên trong thùng hàng có chứa ma túy. Đức không biết bên trong thùng hàng của Huy gửi có cất giấu ma túy.

Trước đó, Huy dặn sau khi nhận được hàng, Đức lấy đồ của Đức ra. Số hàng còn lại, Đức gửi về gia đình Huy ở Nghệ An.

Trong thời gian cơ quan chức năng điều tra vụ án trên, tháng 4-2025, Cái Quang Huy hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức sử dụng tài khoản Facebook liên lạc với Nguyễn Tiến Đạt. Huy thuê Đạt nhận giúp 2 kiện hàng mỹ phẩm, bên trong có cất giấu ma túy từ nước ngoài về Việt Nam với tiền công là 110 triệu đồng. Cả hai thống nhất nhận hàng tại Việt Nam bằng 2 phương án khác nhau.

Ngày 13-4-2025, Huy gọi điện cho Đạt thông báo 2 kiện hàng đã về. Ngày 14-4-2025, nhân viên công ty vận chuyển gọi điện cho Đạt bảo nhận hàng. Đạt bảo nhân viên công ty vận chuyển gửi chuyển phát nhanh về thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho gần nhà Đạt.

Sáng ngày 16-4-2025, Đạt gọi cho em họ là shipper, dặn “nếu thấy kiện hàng thì mang lên cho anh”. Tuy nhiên, sau khi nhận thùng hàng từ em họ, Đạt mở ra chỉ thấy bên trong là gạch vụn nên đã gọi cho Huy thông báo.

Sau đó, được em họ thông báo “đơn hàng ảo, cần thu hồi” nên Đạt dặn em họ xóa hết các thông tin đã liên lạc giữa hai bên, nói dối là đang đi giao hàng… Tuy nhiên, căn cứ tài liệu điều tra cơ quan công an đã bắt giữ Đạt.

Viện kiểm sát xác định, ngày 21-1-2025 và ngày 24-4-2025, Cái Quang Huy có hành vi 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy từ Cộng hòa Liên bang Đức về Việt Nam qua cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài. Tổng khối lượng ma túy Huy phải chịu trách nhiệm hình sự là 9.642,24 gam MDMA và 405,99 gam Ketamine. Khối lượng ma túy Nguyễn Tiến Đạt phải chịu trách nhiệm hình sự là 4.277,950 gam MDMA.