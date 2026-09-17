Đâm chết hàng xóm chỉ vì dòng nước thải sinh hoạt mất kiểm soát

ANTD.VN - Bị người hàng xóm đe nẹt do để dòng nước thải sinh hoạt chảy mất kiểm soát, Hoàn cãi cùn lại dẫn đến hai bên xích mích và án mạng xảy ra…

Ngày 17-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hoàn (SN 1974, trú tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên) tổng mức án tù chung thân về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước vụ án này, Nguyễn Văn Hoàn từng 5 lần bị xét xử và lĩnh án về tội “Trộm cắp tài sản”. Gần đây nhất, năm 2017, Hoàn bị Tòa án nhân dân quận Long Biên (cũ), Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Bị cáo đã ra trại và được xóa án tích.

Ảnh minh hoạ

Quá trình xét xử cho thấy, bà Tạ Thị T (SN 1971, ở Việt Hưng, Hà Nội) là nhân viên vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Việt Hưng (Hà Nội). Trong quá trình làm việc, bà T thường thu gom được một số phế liệu đựng vào bao tải để mang về bán.

Khoảng 0h ngày 14-2-2026, bà T gọi chồng là ông Nguyễn Văn Hoàn lái xe máy đến khu vực đường Đức Giang để chở bao phế liệu về nhà. Sau khi chở phế liệu về nhà, Hoàn đứng rửa tay ở cửa nhà.

Lúc này, hàng xóm là ông Lương Xuân H (SN 1971) đi từ trong nhà ra ngoài. Thấy Hoàn rửa tay, ông H chửi bới và bảo “mày làm nước chảy sang nhà tao thì tao đánh chế mẹ mày”.

Hoàn nói lại do nước chảy sang chứ anh ta “không bưng chậu nước hất sang”. Ông H tiếp tục chửi và thách thức Hoàn đánh nhau.

Do bực tức, Hoàn chạy vào khu bếp của gia đình lấy 1 con dao bầu đi ra ngoài cổng. Lúc này, ông H lao vào đá vào sườn phải của Hoàn. Hoàn liền cầm dao đâm 1 nhát từ trên xuống dưới trúng chân trái ông H.

Ông H tiếp tục lao vào dùng chân, tay đấm, đá vào người Hoàn. Bị cáo quay lại cầm dao đâm liên tiếp vào trán, ngực, bụng, hai tay, hai chân khiến ông H lùi lại, ngã ngửa về phía sau.

Sau đó, do bị thương tích nặng nên ông H tử vong tại chỗ. Giám định pháp y cho thấy nguyên nhân tử vong của nạn nhân do mất máu cấp, suy hô hấp do các vết thương gây thủng tim, phổi, gan.

Gây án xong, Hoàn cầm dao chạy vào nhà, rồi lấy xe máy đi đến đường Đức Giang gặp vợ, bảo “tôi đâm chết người rồi”. Hoàn nhờ vợ về nhà khóa cửa, lấy cho Hoàn cái áo để mặc.

Bà T về nhà lấy áo đưa cho Hoàn rồi khuyên chồng ra đầu thú. Do hoảng loạn, Hoàn lái xe máy đi lang thang. Đến khoảng 20h cùng ngày, Hoàn bị bắt giữ khi đang ở khu vực tỉnh Phú Thọ.

Con dao hung khí được giám định kết luận là dao sắc, nhọn thuộc phụ lục 5 danh mục dao có tính sát thương cao ban hành kèm theo Thông tư 75 quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.