Làm, sử dụng giấy tờ, bằng cấp giả: Có thể bị đi tù thật

ANTD.VN - Pháp luật hiện hành có chế tài rất rõ đối với hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả. Trong đó có nhiều hành vi có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự...

Nhiều đường dây làm giả giấy tờ bị phát giác, triệt xoá

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã triệt phá một số đường dây làm giả giấy tờ, gồm giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng đại học, chứng nhận quyền sử dụng đất…

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận, nhờ sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, nhiều đường dây làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu, và đối tượng sử dụng sử dụng đã bị phát hiện, xử lý.

Theo Luật sư Tuấn, Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định xử lý hình sự đối với hành vi làm giả hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức.

Đáng lưu ý, người trực tiếp làm giả có thể bị xử lý hình sự ngay từ hành vi làm giả, không phụ thuộc vào việc tài liệu giả đó đã được sử dụng hay chưa.

Vẫn theo Giám đốc công ty luật TGS, hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để thi tuyển, bổ nhiệm, thăng chức dối với cán bộ, công chức hoặc viên chức đều là hành vi trái pháp luật, có đủ dấu hiệu của “tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” (Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Do đó, ngoài việc phải chịu các chế tài kỷ luật theo quy định của Đảng và Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức, thì các hành vi vi phạm này hoàn toàn có thể bị xử lý hình sự về tội danh nêu trên.

Số hoá giúp tăng cường quản lý, giám sát bằng cấp, giấy tờ thật- giả

Ngày 11/9/2026, Đỗ Hoàng Phương, 37 tuổi, trú TP HCM; Nguyễn Nhất Hoàng Long, 21 tuổi; Trần Tấn Phước, 20 tuổi, cùng trú Tây Ninh; Đậu Viết Phú, 42 tuổi, trú xã Vạn An, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, theo Điều 341 Bộ luật Hình sự. (Nguồn: VnExpress)

Bàn về giải pháp để ngăn chặn tình trạng làm giả và sử dụng giấy tờ giả, Luật sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết, trước hết, các cơ quan chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong việc rà soát, thanh tra, kiểm tra, để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, tăng cường tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Mặt khác, cần đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ hiện đại trong việc làm và quản lý các loại giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và công dân.

“Điều này không chỉ giúp phòng, chống, hạn chế vấn nạn sử dụng giấy tờ, tài liệu giả mà còn góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính, cũng như nhiều lợi ích to lớn khác. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật có liên quan, để đảm bảo tốt hơn tính thống nhất trong quy định và việc áp dụng pháp luật” – Luật sư Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Tang vật trong vụ án Đỗ Hoàng Phương cùng đồng phạm làm giả sổ đỏ, bằng cấp từ đơn đặt hàng qua mạng xã hội

Hành vi sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả để thi tuyển, bổ nhiệm, thăng chức dối với cán bộ, công chức, viên chức sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực đến công tác cán bộ của Đảng và Nhà nước, cũng như uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Do đó, việc xem xét, xử lý hình sự đối với những vi phạm này là rất cần thiết, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, tăng cường tính giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm, cũng như bảo vệ uy tín, sự trong sạch, vững mạnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.