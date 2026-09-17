Một công ty dược bị xử phạt do vi phạm kê khai giá 2 loại thuốc

ANTD.VN - Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị xử phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng do kê khai không đúng hoặc không kê khai giá đối với 2 thuốc.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội (có trụ sở tại Cụm Công nghiệp Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP Hà Nội), do kê khai không đúng giá bán hoặc không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với 2 thuốc.

Theo quyết định, 2 thuốc vi phạm gồm Timo Drop (số đăng ký VD-35510-21) và Nước cất ống nhựa (số đăng ký 893110151624).

Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội bị phạt 25 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 87/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 114/2026/NĐ-CP.

Ngoài phạt tiền, công ty bị buộc thực hiện kê khai đối với các mức giá đã thực hiện liên quan đến hành vi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội nghiêm chỉnh chấp hành quyết định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật; đồng thời, mỗi ngày chậm nộp tiền phạt phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.