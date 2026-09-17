Khởi tố đối tượng lừa đảo thông qua thủ đoạn 'cấp bằng lái xe không cần thi'

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào các ngày 30/5/2026; 1/6/2026; 16/6/2026; 20/6/2026 tại ngõ 278 Thái Hà, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố đối với bị can Hoàng Trung Hiếu, SN 1991, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội.

Đối tượng Hoàng Trung Hiếu

Theo tài liệu điều tra, thông qua việc đưa ra thông tin gian dối về việc cấp mới, đổi giấy phép lái xe mà không qua hình thức đào tạo hay thi sát hạch, chỉ cần nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng, Hiếu đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của đối tượng Hoàng Trung Hiếu, khẩn trương liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Ô Chợ Dừa), điều tra viên Nguyễn Duy Bình, SĐT: 0982876699, địa chỉ: số 96 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.