An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Pháp luật

Khởi tố đối tượng lừa đảo thông qua thủ đoạn 'cấp bằng lái xe không cần thi'

0 bình luận
Linh Nhi

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào các ngày 30/5/2026; 1/6/2026; 16/6/2026; 20/6/2026 tại ngõ 278 Thái Hà, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố đối với bị can Hoàng Trung Hiếu, SN 1991, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội.

1789631337037-7844984223375847894-7844984223375847894-4c42fcd38970044ed54700b8fd605cdc.jpg
Đối tượng Hoàng Trung Hiếu

Theo tài liệu điều tra, thông qua việc đưa ra thông tin gian dối về việc cấp mới, đổi giấy phép lái xe mà không qua hình thức đào tạo hay thi sát hạch, chỉ cần nộp tiền, cung cấp thông tin cá nhân cho đối tượng, Hiếu đã chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại của đối tượng Hoàng Trung Hiếu, khẩn trương liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội (Công an phường Ô Chợ Dừa), điều tra viên Nguyễn Duy Bình, SĐT: 0982876699, địa chỉ: số 96 Ô Chợ Dừa, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Công an Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng