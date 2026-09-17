Triệt phá băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

ANTD.VN - Công an tỉnh Lào Cai chủ trì phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào thông qua kênh hợp tác quốc tế, phối hợp với Tổng Cục Cảnh sát Bộ Công an Lào vừa triệt phá băng nhóm tội phạm “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng tại tỉnh Bokeo, Lào.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng với thủ đoạn lập các tài khoản Facebook để kết bạn qua mạng xã hội, sau đó dụ dỗ nạn nhân tham gia làm nhiệm vụ đặt đơn hàng để nhận tiền hoa hồng qua các trang web điện tử ảo, từ đó chiếm đoạt tài sản.

Xác định đây là băng nhóm lừa đảo quy mô lớn, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá; đồng thời, báo cáo lãnh đạo Bộ Công an trao đổi thông tin phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng trong chuyên án đang hoạt động tại tỉnh Bokeo, Lào.

Theo đó, Ban chuyên án phối hợp Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào tiến hành đột kích kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhóm tổ chức tội phạm gồm 91 đối tượng, trong đó có 64 công dân Việt Nam; 27 công dân nước ngoài (bao gồm đối tượng cầm đầu, các đối tượng giữ vai trò cốt cán trong băng nhóm tội phạm); thu giữ toàn bộ 65 máy tính, 192 điện thoại di động các loại.

Sau khi bắt giữ, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào đã bàn giao cho Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai 64 đối tượng người Việt Nam cùng vật chứng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trao thưởng cho Ban chuyên án về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Quá trình đấu tranh bước đầu xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên đã lừa đảo, chiếm đoạt của hàng nghìn nạn nhân là người Việt Nam với số tiền khoảng 1.500 tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, củng cố chứng cứ để khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước chiến công xuất sắc của Công an tỉnh Lào Cai trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, UBND tỉnh Lào Cai đã trao thưởng, ghi nhận và biểu dương thành tích của Ban chuyên án.